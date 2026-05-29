Il a gagné le concours Lego et sa création se vend désormais dans le monde entier : « j’ai pleuré quand je l’ai appris »

L’engouement pour les concours créatifs ne faiblit pas. C’est dans cette effervescence que Lionel Martin, passionné de Lego de 53 ans, installé à Saint-Eloi (près de Nevers), a remporté le concours Lego Ideas. Sa création sera désormais commercialisée dans le monde entier, et l’annonce l’a beaucoup ému : « J’ai pleuré quand je l’ai appris », a-t-il confié a France 3.

Comment il a décroché la victoire

Le concours Lego Ideas, créé en 2008, permet au public de proposer ses propres créations (via un logiciel de digitalisation). Pour passer en finale, chaque projet doit récolter 10 000 votes du public. Ensuite, c’est la marque Lego qui choisit le grand gagnant, et ce, trois fois par an.

Lionel s’est inscrit pour la première fois en 2021 et, pendant les cinq années suivantes, il s’y est investi pleinement : 15 participations et 11 fois finaliste. Sa persévérance a payé, il devient le neuvième Français à remporter le concours.

L’édition 2025 était consacrée aux films et séries des années 90. Sur un total de 146 projets, et malgré la contrainte que certaines licences n’étaient pas autorisées, Lionel s’est fait remarquer avec un projet inspiré du film « Edward aux mains d’argent » de Tim Burton. Conçu en seulement 3 jours, son modèle comptait 4 000 pièces et a atteint les 10 000 votes en un temps record de 15 jours.

Sa passion à l’œuvre

Dans la communauté Lego, il est connu comme un « créateur ». Sa passion pour les briques a commencé très tôt, à 5,6 ans. Il a fait une pause pour ses études à 18 ans, puis a repris le loisir à 30 ans. Aujourd’hui, sa maison à Saint-Eloi est équipée d’une pièce dédiée à ses réalisations, et ses œuvres, comme « Paris 1889 steampunk » composée de près de 700 000 pièces, attirent l’attention en Europe.

La pandémie de Covid-19 l’a forcé à s’adapter. Son objectif initial était simple : « apprendre, observer, voir comment ça marche ». Et pour lui, « le petit garçon qui vit en lui ne pourrait pas être plus fier » de cette réussite.

Et maintenant ? ses projets

Grâce à ce succès, Lionel Martin percevra 1 % des ventes de son modèle dans le monde entier. Cela va lui permettre de réaliser un rêve : ouvrir un musée, baptisé « La maison de la brique et du diorama », qui exposera ses plus grandes œuvres en collaboration avec d’autres amis créateurs.

Il travaille actuellement avec le maire de Saint-Eloi pour finaliser le projet de terrain. L’objectif est de débuter les travaux dès le début de 2027 pour une ouverture espérée en janvier 2028.