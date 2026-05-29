Moustiques : votre répulsif pourrait devenir un signal pour piquer

Les moustiques peuvent-ils apprendre à contourner nos protections ? Des chercheurs de l’Université de Tours et de Virginia Tech ont observé, en laboratoire, qu’un répulsif de référence pouvait perdre son rôle dissuasif lorsqu’il était associé à une prise de sang. Cette découverte ne remet pas en cause l’usage du DEET, mais elle rappelle que l’efficacité d’un produit antimoustique dépend aussi de son dosage, de sa durée d’action et de sa réapplication.

Moustiques : une réaction modifiée face au DEET

Le DEET est l’une des substances les plus connues dans les produits antimoustiques. Il est utilisé depuis des décennies pour limiter les piqûres, notamment dans les zones où certains insectes peuvent transmettre la dengue, le Zika, le chikungunya ou la fièvre jaune. Son rôle est de tenir les moustiques à distance, en perturbant leur capacité à repérer l’hôte humain ou en rendant l’approche moins attractive.

L’étude publiée le 28 mai 2026 dans le Journal of Experimental Biology apporte toutefois une nuance importante : la réaction du moustique face au DEET n’est pas seulement mécanique ou instinctive. Dans certaines conditions, elle peut être modifiée par l’expérience. Les chercheurs ont travaillé sur l’Aedes aegypti, une espèce bien connue des spécialistes de santé publique. Ce moustique est notamment surveillé car il peut transmettre plusieurs virus dans les régions où il est implanté.

Les auteurs expliquent que « les moustiques entraînés ont montré une inversion de la valeur attribuée au DEET, passant d’un évitement inné à une réponse appétitive apprise ». Derrière cette formule, l’idée est claire : une odeur normalement associée à l’éloignement peut devenir, après apprentissage, un indice lié à la présence de nourriture.

Cette conclusion ne signifie pas que les moustiques seraient désormais attirés par tous les répulsifs. Elle indique plutôt qu’un insecte peut donner une autre signification à un signal chimique lorsqu’il l’a déjà rencontré au moment d’un repas. Un répulsif n’est donc pas une barrière absolue. Il doit rester suffisamment actif pour empêcher l’insecte de piquer.

Une expérience fondée sur l’apprentissage

Le protocole retenu par les chercheurs s’appuie sur une forme de conditionnement. Les moustiques femelles ont été exposés à une poche de sang chaud, associée à l’odeur du DEET. Dans ce dispositif, l’insecte ne rencontrait pas seulement un produit censé le tenir à distance : il le rencontrait au moment où un repas était disponible.

D’après le communiqué scientifique, les moustiques ont été nourris pendant 20 secondes avec du sang chaud, tandis que l’odeur du DEET était diffusée pendant les 10 dernières secondes. Cette séquence a été répétée trois fois. Lors d’un test ultérieur, les chercheurs ont présenté le DEET seul, sans repas accessible. Plus de 60% des moustiques entraînés ont alors tenté de piquer la maille textile placée devant eux.

Ce chiffre montre la puissance du mécanisme observé, mais il ne doit pas être extrapolé trop vite. L’expérience a été réalisée dans un cadre très précis, avec une espèce donnée, une molécule donnée et une situation pensée pour tester la capacité d’apprentissage de l’insecte. Dans la vie quotidienne, les moustiques évoluent dans un environnement beaucoup plus complexe : odeurs corporelles, chaleur, humidité, mouvements, vêtements, concentration variable du produit et présence d’autres signaux.

Claudio Lazzari, professeur émérite à l’Institut de recherche sur la biologie de l’insecte de l’Université de Tours, a d’ailleurs insisté sur cette prudence auprès de TF1info. Selon lui, ces résultats ont été obtenus « dans des conditions très précises » et ne « remettent pas en cause l’efficacité de DEET ».

La portée de la découverte se situe donc ailleurs. Elle montre que les moustiques ne réagissent pas seulement à une molécule par réflexe. Ils peuvent apprendre à relier une odeur à une conséquence favorable. Si cette odeur accompagne une piqûre réussie, elle peut perdre une partie de son caractère dissuasif dans la perception de l’insecte.

Le risque d’une protection trop faible

Pour les particuliers, la principale leçon concerne le moment où le répulsif commence à s’estomper. Une application ancienne, une transpiration importante, une baignade ou un frottement peuvent réduire la concentration du produit sur la peau. Si le moustique perçoit encore l’odeur du répulsif mais parvient tout de même à piquer, le signal chimique peut théoriquement être associé à un repas.

Clément Vinauger, chercheur à Virginia Tech et co-auteur de l’étude, explique ainsi le problème : « Si quelqu’un applique du DEET et que la concentration s’estompe avec le temps, mais qu’un moustique parvient tout de même à se nourrir, l’insecte peut commencer à associer cette odeur à une récompense. »

L’efficacité d’un répulsif ne dépend pas uniquement du nom de la molécule inscrite sur l’étiquette. Elle dépend aussi du respect de la notice, de la quantité appliquée, des zones couvertes et du moment où l’application est renouvelée. Un produit correctement choisi mais mal utilisé peut offrir une protection inférieure à celle attendue.

Dans un article relayé par Phys.org, Clément Vinauger formule une recommandation simple : « Plutôt que d’en appliquer beaucoup d’un seul coup, il peut être préférable d’en remettre régulièrement afin que le produit reste actif et assure une protection continue. »

Cette logique vaut particulièrement lors des journées longues en extérieur, des voyages en zone tropicale, des soirées d’été ou des situations où les moustiques sont nombreux. Le bon réflexe n’est pas de multiplier les produits sans discernement, mais de suivre les durées de protection annoncées et de réappliquer au bon moment.

Les répulsifs restent utiles en prévention

L’étude ne doit pas conduire à une défiance générale envers les produits antimoustiques. Les répulsifs demeurent un outil important, surtout lorsque les piqûres peuvent avoir des conséquences sanitaires. L’Organisation mondiale de la santé rappelle que la dengue est transmise à l’être humain par des moustiques femelles infectées, principalement Aedes aegypti.

En France métropolitaine, la préoccupation porte davantage sur le moustique tigre, Aedes albopictus, désormais installé dans une grande partie du territoire. L’étude porte sur une autre espèce, mais elle nourrit plus largement la compréhension des comportements des moustiques face aux signaux chimiques. Elle rappelle surtout qu’aucune solution ne doit être considérée comme suffisante à elle seule.

Le ministère français de l’Économie indique que les produits contenant du DEET ou de l’IR3535 figurent parmi les solutions les plus efficaces. Il appelle également à la prudence avec les produits à base d’huiles essentielles, dont l’efficacité est plus variable et souvent plus courte. Le choix du répulsif compte donc, mais il doit s’accompagner d’un usage conforme aux recommandations du fabricant.

La prévention passe aussi par des gestes simples : porter des vêtements couvrants, utiliser une moustiquaire lorsque c’est nécessaire, éviter de laisser de l’eau stagnante autour de son logement et protéger les zones de peau exposées. Ces mesures réduisent le contact avec les moustiques et limitent le risque de piqûre, indépendamment du produit utilisé.

Une piste pour de nouveaux répulsifs

La découverte intéresse aussi les chercheurs car elle ouvre des questions sur la conception des futures protections. Si les moustiques peuvent modifier la signification d’une odeur après apprentissage, il devient important de comprendre non seulement ce que la molécule provoque au départ, mais aussi comment l’insecte l’intègre après plusieurs expositions.

Claudio Lazzari résume cette approche dans le communiqué scientifique : « C’est l’information que le DEET transmet aux insectes qui peut les amener à décider de ne pas piquer. »

Un répulsif n’agit donc pas seulement comme une substance désagréable ou masquante. Il transmet aussi un signal que le moustique peut interpréter dans un environnement donné. Les futures recherches pourraient donc chercher à identifier des molécules plus stables, moins ambiguës pour l’insecte, ou des combinaisons limitant les effets d’apprentissage.

TF1info rapporte que Claudio Lazzari présente le DEET comme « la référence absolue en matière de répulsif », tout en soulignant le besoin de développer « de nouvelles molécules, plus efficaces, plus respectueuses de l’environnement, provoquant moins d’allergies ».

L’enjeu est donc à la fois scientifique, sanitaire et pratique. Pour le consommateur, la consigne reste simple : choisir un produit adapté, l’appliquer correctement et ne pas attendre que la protection soit trop faible pour la renouveler.