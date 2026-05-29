La fusée de Jeff Bezos New Glenn part en fumée

Blue Origin a subi un revers majeur le 28 mai 2026 avec l’explosion de sa fusée New Glenn lors d’un test au sol à Cape Canaveral. Cet incident compromet les ambitions spatiales de Jeff Bezos et retarde les missions prévues, notamment pour la NASA.

Blue Origin confronté à un revers majeur avec l’explosion de sa fusée New Glenn

L’aventure spatiale de Blue Origin a connu un épisode dramatique dans la nuit du jeudi 28 mai 2026. Peu après 21 heures, heure locale, la fusée New Glenn de la compagnie fondée par Jeff Bezos s’est embrasée en une boule de feu spectaculaire sur son pas de tir au complexe de lancement 36 de Cape Canaveral, en Floride. La déflagration, survenue lors d’un test de mise à feu statique, a illuminé le ciel nocturne et ébranlé les habitations du voisinage, marquant un tournant critique dans l’histoire de l’entreprise. CNN et CBS News ont été parmi les premiers médias à rapporter l’ampleur des dégâts.

Dans un communiqué laconique mais mesuré, Blue Origin a reconnu : « Nous avons rencontré une anomalie durant le test de mise à feu d’aujourd’hui. Tout le personnel a été recensé et nous fournirons des mises à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage. » Fort heureusement, l’explosion n’a fait aucune victime — un soulagement dans ce qui aurait pu tourner à la catastrophe humaine.

Jeff Bezos lui-même s’est exprimé sur les réseaux sociaux peu après l’événement, avec une franchise teintée de détermination : « Il est trop tôt pour connaître la cause fondamentale, mais nous travaillons déjà à la découvrir. Journée très difficile, mais nous reconstruirons tout ce qui doit l’être et nous reviendrons aux vols. Cela en vaut la peine. »

Les circonstances de l’explosion révèlent les défis techniques

L’incident s’est produit lors d’un test dit hotfire, ou mise à feu statique — procédure standard et indispensable avant tout lancement orbital. Durant cette phase, la fusée est alimentée en carburant, un mélange d’oxygène liquide et de gaz naturel liquéfié, et maintenue solidement arrimée à la tour de lancement afin de vérifier le bon fonctionnement de ses sept moteurs BE-4. C’est précisément au moment de l’allumage que l’anomalie s’est déclarée, transformant en quelques secondes l’engin en une colonne de feu.

Des vidéos saisissantes, diffusées notamment par l’Orlando Sentinel et largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent la fusée verticale se muer soudainement en un gigantesque brasier. Les flammes ont englouti l’intégralité du pas de tir, le fuselage de l’engin se désintégrant littéralement dans l’incendie. Les infrastructures environnantes ont subi des dommages considérables, dont l’une des tours de protection contre la foudre, visiblement déformée par la violence de l’explosion.

Cette fusée était le troisième exemplaire du New Glenn jamais produit dans l’usine de Blue Origin à Merritt Island, à quelques kilomètres du site de lancement. Elle était destinée à la mission NG-4, programmée pour la première semaine de juin, qui devait inaugurer une série de vingt-quatre lancements afin de déployer la constellation de satellites Amazon Leo.

Un programme spatial déjà fragilisé par les difficultés récentes

Cette explosion survient à un moment particulièrement vulnérable pour Blue Origin. La compagnie venait tout juste de recevoir, le 22 mai, l’autorisation de reprendre ses vols de la part de la Federal Aviation Administration (FAA), après une immobilisation imposée par un dysfonctionnement lors de la mission NG-3, le 19 avril. Ce vol avait pourtant réservé quelques satisfactions : si le premier étage avait brillamment réussi son atterrissage sur une barge en mer, le second étage n’était pas parvenu à placer correctement en orbite le satellite BlueBird 7 d’AST SpaceMobile, entachant une performance qui s’annonçait prometteuse.

Selon la BBC, la FAA a confirmé avoir été informée de l’incident, tout en précisant que « ce test n’entrait pas dans le cadre des activités sous licence FAA » et qu’il n’y avait « aucun impact sur le trafic aérien ». Une distinction administrative qui ne diminue en rien la gravité de la situation pour l’entreprise.

Sur le plan financier, le bilan est lourd. Les sept moteurs BE-4 détruits dans l’explosion représentent à eux seuls plusieurs millions de dollars d’investissement, auxquels s’ajoutent les dommages aux infrastructures du complexe de lancement 36 — seul site au monde capable d’accueillir un New Glenn. La reconstruction de ces installations pourrait, à l’image de l’accident survenu chez SpaceX sur le pad SLC-40 de Cape Canaveral en 2016, immobiliser la compagnie pendant plusieurs mois.

Des répercussions majeures sur les ambitions lunaires et commerciales

Cette explosion compromet sérieusement les objectifs ambitieux que s’était fixés Blue Origin pour l’année 2026. Jeff Limp, le PDG de la compagnie, avait publiquement annoncé son intention de réaliser au moins huit missions New Glenn d’ici décembre. Ces projections apparaissent désormais difficilement tenables, en l’absence de toute infrastructure de substitution pour accueillir le lanceur.

Les répercussions débordent largement le cadre commercial pour atteindre les programmes gouvernementaux les plus stratégiques. La NASA comptait sur New Glenn pour ses missions lunaires Artemis, en particulier le lancement prévu à l’automne d’un atterrisseur Blue Moon MK1 non habité vers le pôle sud de la Lune. Cette mission revêt une importance capitale : elle doit préparer le terrain à la version habitée Blue Moon MK2, pièce maîtresse des futures expéditions Artemis visant à ramener des astronautes américains sur le sol lunaire.

L’administrateur de la NASA, Jared Isaacman, n’a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, avec une lucidité teintée d’encouragement : « Les vols spatiaux sont impitoyables, et développer de nouvelles capacités de lanceurs lourds est extraordinairement difficile. Nous travaillerons avec nos partenaires pour soutenir une enquête approfondie sur cette anomalie, évaluer les impacts à court terme sur nos missions, et reprendre les lancements de fusées. »