Il était dans le top de sa promotion à Saint-Cyr, il a choisi de déserter pour travailler dans une brasserie belge : le tribunal a tranché

Un jeune militaire français, ancien élève officier à l’Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire inhabituelle. À 28 ans, cet ancien caporal a quitté l’armée pour travailler dans une brasserie en Belgique. L’institution a qualifié ce départ de « désertion caractérisée », ce qui lui a valu des poursuites et une sanction.

Il a laissé tomber son engagement

Sa hiérarchie le décrivait comme ayant une « intelligence rare » et le jugeait « vif et impliqué ». Il avait intégré en 2024 l’Académie Saint-Cyr, qui forme les futurs officiers de l’armée française.

Il était lié à l’État français par un contrat d’engagement. Poussé par de nouvelles ambitions personnelles et professionnelles, il a décidé de « prendre la tangente » et de troquer l’uniforme contre le secteur brassicole belge.

Cet élève officier, classé parmi les meilleurs de sa promotion, a vu son départ qualifié par l’armée de « désertion caractérisée ». Il assure s’en être « ouvert » à sa hiérarchie, mais sa rupture unilatérale du contrat l’a conduit à comparaître devant la chambre militaire du tribunal correctionnel de Rennes.

Sanctions : ce que la justice et l’armée ont décidé

Le 15 juin, l’affaire a été examinée par la justice. Le procureur de la République a insisté sur la gravité des faits : « La désertion, même en temps de paix, est caractérisée », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que « l’État compte sur vous, a besoin de vous… Ce n’est pas quelque chose de négociable au gré de vos envies, monsieur », cite La Voix du Nord.

La comparution s’est soldée par une condamnation à deux mois de prison avec sursis. La justice a présenté cette peine comme un avertissement.

Pour l’armée, et en particulier pour le 5e régiment de dragons de Mailly-le-Camp, dans le département de l’Aube, l’abandon de poste de ce caporal a rompu la confiance qui lie un soldat à son engagement. La sanction cherche à rappeler cette règle et à décourager d’autres départs du même type.