Taxis autonomes : Waymo veut se lancer en Allemagne

Waymo ne débarque pas en Allemagne les mains vides : avec 500 000 trajets autonomes par semaine aux États-Unis et une technologie reposant sur des caméras, lidars et radars sophistiqués, l’entreprise applique un modèle éprouvé, adapté aux exigences réglementaires européennes. L’enregistrement de Waymo Germany GmbH au registre commercial de Munich le 15 juin 2026 marque une étape décisive dans l’expansion de la filiale d’Alphabet. Mais comment une société de robotaxis passe-t-elle de onze villes américaines à un marché aussi exigeant que l’Allemagne ?

Qui est Waymo et comment ça marche ?

Fondée en 2009 comme projet interne de Google, Waymo s’est imposée comme le leader mondial des véhicules autonomes. Sa valorisation atteint 126 milliards de dollars après une levée de fonds de 16 milliards en février 2026. Contrairement aux constructeurs traditionnels qui ajoutent progressivement des fonctions d’assistance, Waymo a développé une technologie de niveau 4 : ses véhicules circulent sans conducteur humain dans des zones géographiques définies.

500 000 trajets par semaine aux États-Unis : la preuve de concept

Actuellement, Waymo opère dans onze villes américaines, de San Francisco à Phoenix en passant par Los Angeles et Atlanta. Chaque semaine, ses 3 000 véhicules effectuent un demi-million de courses commerciales. Le service a franchi un cap symbolique à Orlando le 24 février 2026, couvrant 60 miles carrés après six mois de tests. Buddy Dyer, maire d’Orlando, témoigne : « Très fluide, je me sentais extrêmement en sécurité, j’ai obéi à toutes les lois de la circulation, je me sentais plus à l’aise que les gens avec qui je roule. »

L’ampleur du déploiement américain constitue un atout majeur. Là où les concurrents multiplient les projets pilotes limités, Waymo accumule des données réelles à grande échelle. Chaque trajet alimente les algorithmes, affine la cartographie tridimensionnelle, améliore la réactivité face aux situations imprévues. L’entreprise vise 21 marchés supplémentaires au-delà de ses onze bases actuelles, une ambition qui nécessite une standardisation des processus.

La suite de capteurs derrière chaque véhicule autonome

Mark Lewis, porte-parole de Waymo, explique le cœur du système : « Nous avons une suite de capteurs, des caméras, des lidars, des radars et des capteurs audio, pour donner beaucoup d’informations détaillées sur le monde qui nous entoure que nous pensons être mieux qu’un conducteur humain. » Les lidars créent une carte 3D en temps réel avec une portée de 300 mètres. Les radars détectent les objets par tous les temps. Les caméras haute résolution identifient les panneaux, les feux, les piétons. Les capteurs audio repèrent les sirènes d’urgence.

L’architecture logicielle traite ces flux en parallèle, prédisant les trajectoires des autres usagers plusieurs secondes à l’avance. Le système intègre également une cartographie préalable extrêmement détaillée, incluant la position exacte des bordures de trottoir, la largeur des voies, les zones de stationnement autorisées. Sans cette préparation minutieuse, impossible de lancer un service commercial fiable.

Pourquoi l’Allemagne ? Le contexte réglementaire européen

L’Allemagne représente bien plus qu’un simple marché. Premier constructeur automobile européen, le pays abrite BMW à Munich et Mercedes-Benz à Stuttgart. Installer Waymo Germany GmbH dans les bureaux de Google à Munich envoie un signal clair : la Silicon Valley défie l’industrie allemande sur son propre terrain. Mais l’enjeu dépasse la symbolique. L’Allemagne dispose d’un cadre juridique favorable aux tests de conduite autonome depuis 2021, autorisant la circulation de véhicules de niveau 4 sur routes publiques sous certaines conditions.

La déclaration européenne de juin 2026 : vers des normes communes

En juin 2026, l’Allemagne a rejoint la France, l’Italie et d’autres pays de l’UE dans une déclaration visant à coordonner les tests de véhicules autonomes en Europe. L’objectif : harmoniser les exigences de sécurité, les procédures d’homologation, les standards de collecte de données. Pour Waymo, obtenir une validation en Allemagne pourrait faciliter l’expansion vers d’autres pays membres.

Le calendrier joue en faveur de l’entreprise américaine. Alors que Bruxelles élabore encore le cadre réglementaire définitif, Waymo peut façonner les attentes, nouer des partenariats stratégiques, former les autorités locales à sa technologie. Arriver trop tard signifierait subir des normes écrites par et pour les concurrents européens ou chinois.

Munich, Stuttgart, Berlin : les trois piliers de la stratégie allemande

Waymo a lancé un recrutement de testeurs et de formateurs de véhicules à Berlin et Munich. Le choix de Munich comme siège social n’est pas anodin. La capitale bavaroise concentre expertise automobile, infrastructures de recherche et écosystème numérique. Berlin offre un terrain urbain dense, avec transports en commun saturés et demande forte pour des alternatives de mobilité. Stuttgart, à proximité immédiate, permet de tester les réactions de l’industrie traditionnelle.

Aucune date de lancement public n’a été annoncée, mais l’entreprise construit déjà sa capacité de production avec Magna en Arizona. Le modèle repose sur une phase de test prolongée, comme à Orlando, avant toute commercialisation. Les recrutements actuels visent à cartographier les villes, collecter des données locales, adapter les algorithmes aux spécificités allemandes : ronds-points, priorités à droite, comportements de conduite différents.

Le modèle opérationnel : partenariats et déploiement progressif

Waymo ne déploie jamais seul. Aux États-Unis, l’entreprise s’appuie sur Uber pour la distribution, sur des concessionnaires locaux pour la maintenance, sur des équipes de sécurité formées spécifiquement. En Europe, la stratégie repose sur des alliances avec des acteurs établis, capables de gérer flottes, réglementations locales et relations avec les autorités.

Moove à Londres, Transdev à Munich : comment Waymo s’appuie sur des partenaires locaux

À Londres, où Waymo prévoit un lancement en 2026, l’entreprise a confié à Moove la gestion de sa flotte de Jaguar I-Pace électriques. Moove assure entretien, recharge, nettoyage et conformité réglementaire. En Allemagne, Transdev, spécialiste français du transport public, a publié des offres d’emploi pour un gestionnaire de conduite autonome dans la région métropolitaine de Munich. Ce type de partenariat permet à Waymo de se concentrer sur sa technologie tout en bénéficiant d’une expertise locale.

L’approche contraste avec celle de concurrents comme Baidu, qui annonce le lancement de son robotaxi RT6 sur l’application Lyft en Allemagne et au Royaume-Uni en 2026, ou Uber, qui développe un programme pilote avec Autobrains Technologies à Munich. Waymo privilégie la profondeur à la vitesse : mieux vaut un marché parfaitement maîtrisé que dix lancements précipités.