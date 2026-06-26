SNCF face à la canicule : annulations et échanges gratuits pour compenser la suppression de trains

Mercredi 24 juin 2026, la France métropolitaine enregistrait sa journée la plus chaude jamais mesurée. À la même heure, la SNCF prenait des décisions en cascade pour éviter une paralysie complète du réseau. Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, annonçait le 25 juin la gratuité des échanges et remboursements de billets TGV Inoui, Ouigo et Intercités jusqu’au départ du train. Une mesure exceptionnelle qui transforme une crise climatique en cas d’école sur la résilience des infrastructures critiques.

Comprendre la crise : pourquoi la chaleur paralyse les trains

Les températures extrêmes ne se contentent pas de mettre à l’épreuve les organismes humains. Elles frappent directement les infrastructures ferroviaires, avec une violence que le grand public sous-estime souvent. Les matériaux métalliques se dilatent, les systèmes électriques surchauffent, les caténaires perdent leur tension optimale. Matthieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau, précise : « Les problèmes principaux que l’on a rencontrés sont sur les fils d’alimentation électrique des trains, les caténaires, ou sur les installations d’énergie ou électroniques. » Mercredi, près de 1 000 trains ont été supprimés sur les 15 000 qui circulent habituellement, ramenant le trafic à 14 000 circulations quotidiennes.

Les matériaux métalliques se déforment, les caténaires surchauffent : la science derrière les annulations

Lorsque le mercure grimpe au-delà de 35°C, l’acier des rails peut se dilater de plusieurs centimètres sur une section de quelques kilomètres. Les caténaires, ces câbles aériens qui alimentent les trains en électricité, perdent leur rigidité mécanique et risquent de se rompre sous la tension combinée du poids et de la chaleur. Les installations électroniques, conçues pour fonctionner dans une plage thermique limitée, entrent en surchauffe et déclenchent des coupures automatiques. La SNCF a retiré du service les vieilles rames Corail, dotées de systèmes de climatisation inadéquats, incapables de maintenir une température acceptable en cabine. À Paris, où le thermomètre affichait 39°C à la mi-journée du 25 juin (ressenti 40°C), 72 départements étaient placés en vigilance rouge canicule.

Le « Protocole 30 minutes » : comment la SNCF prépare l’imprévu

Depuis le week-end précédant le 25 juin, la SNCF a activé le « Protocole 30 minutes ». Christophe Fanichet explique : « Si un train se retrouve sans alimentation électrique en cas de rupture de caténaire par exemple, les passagers doivent être évacués en toute sécurité dans les 30 minutes. » Concrètement, chaque circulation doit pouvoir garantir une évacuation rapide en cas de panne sèche. Les trains qui ne peuvent respecter ce délai, faute de moyens d’évacuation à proximité ou de matériel adapté, sont purement et simplement annulés. La règle vaut pour tous les types de trains, y compris les TER en Nouvelle-Aquitaine, où aucune circulation n’a été autorisée entre 10h et 18h jeudi et vendredi (26 et 27 juin 2026).

Les décisions en cascade : réduire pour protéger

La stratégie adoptée par la SNCF repose sur un principe simple mais radical : mieux vaut réduire volontairement l’offre que subir une désorganisation totale. « On a baissé le nombre de trains pour protéger les voyageurs et les agents », résume Christophe Fanichet. La ligne POLT (Paris, Orléans, Limoges, Toulouse) a subi des suppressions jusqu’au samedi 28 juin 2026. Des dizaines de trains Intercités ont été annulés entre le 18 et le 22 juin. En Île-de-France, Île-de-France Mobilités prévient que des ralentissements ou suppressions restent possibles. Pourtant, le PDG de SNCF Voyageurs affirme : « Le système tient ».

De 15 000 à 14 000 trains : la réduction stratégique pour éviter l’effondrement

La suppression de 1 000 trains quotidiens représente une baisse de 6,7% du trafic habituel. Un chiffre qui peut sembler modeste, mais qui masque une réalité plus complexe. Les trains annulés ne sont pas choisis au hasard : il s’agit des circulations les plus vulnérables (matériel ancien, trajets longs, horaires en pleine chaleur) ou les moins critiques (doublons sur certaines lignes). La SNCF privilégie les axes les plus fréquentés et les matériels les plus récents, équipés de climatisations performantes. Les suppressions touchent prioritairement les Intercités, moins rentables et souvent équipés de matériel vieillissant. Nos voisins européens ont trouvé des solutions alternatives, mais la SNCF assume son choix : la sécurité prime sur la continuité absolue du service.

3 500 agents sur les voies, 2 000 en astreinte : la mobilisation humaine derrière la stabilité

Matthieu Chabanel souligne l’ampleur de la mobilisation : « 3 500 agents circulent tous les jours sur les voies pour contrôler les équipements, 2 000 agents sont d’astreinte pour intervenir au plus vite en cas d’incident. » Ces chiffres révèlent une organisation militaire. Les équipes inspectent rails, caténaires, aiguillages et systèmes de signalisation plusieurs fois par jour. Elles détectent les déformations naissantes, resserrent les boulons dilatés, surveillent les températures des installations électriques. En cas de rupture de caténaire, les agents d’astreinte interviennent en moins de 30 minutes pour rétablir l’alimentation ou organiser l’évacuation des voyageurs. « L’engagement des cheminots est là », martèle Christophe Fanichet. Sans cette mobilisation humaine, le réseau aurait déjà cédé.

La gratuité des échanges : une mesure de solidarité ou de pragmatisme ?

Le 25 juin, Christophe Fanichet franchissait un cap : « Il faut que les Français qui ne souhaitent pas voyager, ou simplement le reporter, puissent le faire. » La gratuité des échanges et remboursements de billets TGV Inoui, Ouigo et Intercités s’applique à toutes les réservations jusqu’au dimanche 28 juin 2026 au minimum, sans limite de délai avant le départ. En temps normal, un échange ou remboursement coûte 19 euros par billet dans les six jours précédant le départ. La mesure représente donc un manque à gagner potentiel de plusieurs millions d’euros, difficile à chiffrer précisément. Mais elle évite surtout un afflux de réclamations, des trains bondés et une dégradation de l’image de la SNCF en pleine saison estivale.