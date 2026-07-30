Incendies en Gironde : mode d’emploi des aides pour les entreprises sinistrées

Les flammes qui ravagent la Gironde depuis le 22 juillet ont contraint plus de 13 000 entreprises à fermer leurs portes ou à évacuer leurs locaux. Face à cette catastrophe qui affecte environ 130 000 salariés, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a activé ce 29 juillet les dispositifs d’urgence. 500 entreprises ont déjà sollicité l’activité partielle, et les premières indemnités arriveront début août. Mais comment fonctionnent réellement ces mécanismes ? Qui peut en bénéficier ?

Votre entreprise est sinistrée : quelles aides pouvez-vous demander ?

Qui est éligible à l’activité partielle ?

L’activité partielle s’adresse aux entreprises dont les locaux se trouvent dans les zones d’évacuation ou qui ne peuvent poursuivre leur activité en raison des conséquences directes des incendies. Concrètement, si votre établissement a reçu un ordre d’évacuation préfectoral, si vos accès sont bloqués par les barrages de sécurité, ou si vos fournisseurs et clients habituels sont eux-mêmes contraints à l’arrêt, vous pouvez prétendre au dispositif. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Gironde estime qu’entre 13 000 et 14 500 entreprises remplissent ces critères dans le département.

Quels sont les critères pour en bénéficier ?

Deux conditions principales ouvrent droit à l’activité partielle. Première situation : votre entreprise ne peut matériellement pas fonctionner à cause des incendies, que ce soit par destruction des locaux, coupure des réseaux ou impossibilité d’accès. Seconde situation : la poursuite de l’activité exposerait vos salariés à un risque pour leur santé ou leur sécurité, notamment en raison de la qualité de l’air dégradée par les fumées. Le ministère du Travail a ordonné un traitement prioritaire de toutes les demandes émanant des zones sinistrées, avec une instruction accélérée pour garantir des versements rapides.

L’activité partielle expliquée : comment ça marche concrètement

Vous percevez 60 à 72% de votre salaire : voici comment c’est calculé

Le mécanisme repose sur un double niveau de prise en charge. L’État garantit aux entreprises un remboursement couvrant au minimum 60% du salaire brut de chaque salarié placé en activité partielle. En pratique, les salariés concernés perçoivent 72% de leur salaire net, l’employeur complétant la différence entre l’aide publique et cette indemnisation. « C’est une prise en charge de 60% du salaire, on aide les entreprises à garder les emplois et les compétences pour les entreprises sinistrées et évacuées », a précisé Jean-Pierre Farandou. Ce taux de 72% correspond au montant habituellement versé dans le cadre du chômage partiel classique.

Les indemnités arrivent début août : le calendrier exact

Les 500 entreprises ayant déposé leur demande avant le 29 juillet recevront leurs indemnités dès les premiers jours d’août. Le versement interviendra début août, selon les engagements ministériels. Pour les demandes déposées après cette date, le délai d’instruction habituel s’applique, mais le traitement reste prioritaire. Les entreprises doivent déclarer leurs heures chômées via la plateforme habituelle de l’Urssaf, puis l’organisme calcule et verse l’allocation. Le remboursement s’effectue généralement sous cinq à dix jours ouvrés après validation du dossier.

Combien de temps dure le dispositif ?

L’activité partielle pour cause de sinistre peut s’étendre sur plusieurs mois, tant que les conditions d’éligibilité persistent. Dans le cas présent, la durée dépendra de l’évolution des incendies et de la levée progressive des périmètres d’évacuation. Les entreprises devront renouveler leur demande mensuellement, en justifiant que leur situation n’a pas changé. Si certaines zones redeviennent accessibles ou si l’activité peut reprendre partiellement, l’employeur doit ajuster le nombre d’heures chômées déclarées. Cette souplesse permet d’accompagner la reprise progressive sans rupture brutale du soutien financier.

Le report des cotisations Urssaf : une respiration financière

Qui peut demander le report sur 12 mois ?

Toutes les entreprises évacuées ou directement affectées par les incendies peuvent bénéficier d’un report automatique de leurs cotisations sociales. Jean-Pierre Farandou a demandé à l’Urssaf de décaler l’appel à cotisations jusqu’à 12 mois. Cette mesure concerne potentiellement les 13 000 à 14 500 entreprises recensées dans les zones sinistrées. L’objectif consiste à préserver la trésorerie des sociétés qui font face à un arrêt brutal de leurs revenus tout en devant maintenir certaines charges fixes. Le report porte sur l’ensemble des cotisations patronales et salariales dues pendant la période de crise.

Comment la démarche administrative fonctionne-t-elle ?

L’Urssaf prendra contact directement avec les entreprises situées dans les zones identifiées, sans qu’elles aient à effectuer de démarche particulière. « J’ai décidé de demander à l’Urssaf de décaler l’appel à cotisation jusqu’à 12 mois et d’aller au-devant des entreprises pour qu’elles soient au courant », a insisté le ministre. Les échéances seront automatiquement repoussées, et les entreprises recevront un échéancier révisé précisant les nouvelles dates de paiement. Aucune pénalité ne sera appliquée pour ce report, qui s’apparente à un étalement de la dette sociale sur l’année à venir. Les entreprises pourront également négocier des plans d’apurement personnalisés si leur situation financière reste fragile au-delà des douze mois.