Bill Gates travaille dans la start-up de sa fille à la retraite : « je ne suis qu’un employé ici », les autres PDG prennent note

Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a occupé pendant une journée le poste de conseiller clientèle de Phia, la start-up fondée par sa fille Phoebe Gates, raconte le site Jeux Vidéo. Le multimilliardaire et philanthrope, à la retraite et davantage occupé à distribuer sa fortune à des organisations humanitaires qu’à travailler dans des entreprises technologiques, s’est retrouvé à répondre lui-même aux questions et aux réclamations des utilisateurs de l’application.

Phia a été fondée il y a un peu plus d’un an par Phoebe Gates, la plus jeune fille de Bill Gates, avec Sophia Kianni, une camarade rencontrée à Stanford. L’application et son extension Chrome scannent plus de 40 000 sites pour dénicher les meilleures offres, avec un objectif affiché : privilégier la seconde main et orienter les acheteurs vers des alternatives plus durables. Certains médias étrangers la comparent à un Booking de la mode.

Bill Gates a annoncé son initiative dans un long message publié sur LinkedIn. « Lorsque votre fille vous demande si vous seriez prêt à travailler dans le service à la clientèle de sa start-up, la seule bonne réponse est oui », a-t-il écrit, avant d’ajouter, non sans humour, qu’avec un peu de chance il ne casserait rien. Des utilisateurs de Phia ont ainsi pu échanger avec lui ce jour-là, sans qu’il cherche à filmer l’expérience, contrairement à une pratique promotionnelle devenue courante chez d’autres dirigeants.

Gates prône le contact direct avec les utilisateurs

Au-delà de l’anecdote, Bill Gates a présenté cette journée comme une leçon adressée aux fondateurs et dirigeants d’entreprise. Il a expliqué avoir passé beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont la technologie peut rendre les systèmes plus efficaces, plus équitables et plus accessibles, mais qu’au fil des années, il avait appris que la meilleure façon de comprendre comment quelque chose fonctionne, ou où cela coince, était d’aller directement à la rencontre des personnes qui l’utilisent.

Le message insiste sur l’importance, pour les dirigeants de jeunes entreprises en particulier, de rester au contact direct de leurs clients plutôt que de s’en remettre uniquement à des tableaux de bord ou à des réunions à distance. Bill Gates, qui a largement contribué au développement de la Silicon Valley en cofondant Microsoft, s’inscrit ici en contraste avec certains dirigeants de grandes entreprises, chez qui la distance avec les utilisateurs finaux tend à se creuser.

L’implication ponctuelle du cofondateur de Microsoft a surtout offert à Phia une visibilité mondiale inespérée, attirant d’un coup l’attention de nouveaux utilisateurs et de potentiels investisseurs. Le projet, jugé dans l’air du temps mais encore en manque de notoriété, a ainsi bénéficié d’un relais qu’une campagne publicitaire classique n’aurait pu générer aussi vite.

Il y a là aussi une forme de passage de relais dans la dynastie Gates. Bill Gates a toujours affirmé que ses enfants n’hériteraient que d’une infime partie de sa fortune. En offrant son temps, son expérience et son carnet d’adresses le temps d’une journée, il leur donne un coup de pouce d’une valeur inestimable.