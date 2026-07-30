Disney + : fin de la 4K en France, plus besoin de l’abonnement Premium

Disney+ a supprimé la résolution 4K Ultra HD en France après une série de retraits techniques imposés par un litige de brevets européen. L’abonnement Premium à 15,99 euros ne propose désormais que le Dolby Atmos, rendant la différence avec l’offre Standard (10,99 euros) quasi inexistante.

Depuis plusieurs semaines, les abonnés Premium de Disney+ en France constatent une dégradation progressive de leur expérience de visionnage. La plateforme a supprimé la résolution 4K Ultra HD, dernière fonctionnalité premium encore disponible après une série de retraits techniques. La cause ? Un litige de brevets devant un tribunal européen qui force Disney+ à désactiver des technologies pourtant au cœur de son offre haut de gamme. Pour les utilisateurs qui paient 15,99 euros par mois, la différence avec l’abonnement Standard à 10,99 euros devient imperceptible.

Un litige de brevets européen à l’origine de tout

Le support client de Disney+ l’affirme sans détour : « En raison d’une procédure judiciaire devant un tribunal européen des brevets, nous avons dû apporter des modifications techniques qui rendent temporairement indisponibles les formats 4K UHD et HDR sur Disney+ en France ». Cette explication juridique masque une réalité complexe où propriété intellectuelle et stratégies commerciales s’entrechoquent.

Qu’est-ce qu’un tribunal européen des brevets ?

Les brevets protègent des innovations technologiques pendant vingt ans. En Europe, leur validité peut être contestée devant l’Office européen des brevets (OEB), basé à Munich. Lorsqu’une entreprise comme Disney+ utilise une technologie brevetée sans licence valide, ou lorsqu’un titulaire de brevet estime ses droits bafoués, la procédure judiciaire peut contraindre la plateforme à cesser l’exploitation de la technologie litigieuse. Dans le cas présent, Disney+ n’a jamais précisé quels brevets sont en cause ni qui les détient, alimentant l’opacité autour de l’affaire.

Pourquoi Disney+ est affecté alors que d’autres plateformes ne le sont pas ?

Netflix, Amazon Prime Video ou Apple TV+ continuent de diffuser en 4K et en Dolby Vision en France sans interruption. Deux hypothèses se dessinent. Première possibilité : ces concurrents ont négocié des licences avec les titulaires de brevets, là où Disney+ aurait échoué ou refusé de payer. Seconde hypothèse : les brevets contestés concernent une implémentation technique spécifique à Disney+, liée à son architecture de streaming ou à son partenariat avec certains équipementiers. L’absence de communication détaillée de Disney+ empêche de trancher définitivement.

La cascade de suppressions : du Dolby Vision à la 4K

Les abonnés français ont assisté à un démantèlement progressif des fonctionnalités premium. Dolby Vision, HDR10, 3D et 4K IMAX ont disparu en premier, suivis par la résolution 4K Ultra HD elle-même. Cinq technologies éliminées en quelques mois, sans calendrier de rétablissement précis. Phonandroid souligne que l’abonnement Premium ne sert désormais plus à rien, puisque seul le Dolby Atmos (son spatial) subsiste comme différenciation.

Dolby Vision, HDR, 3D, 4K IMAX, puis 4K : cinq technologies éliminées en cascade

Chaque suppression a réduit l’écart entre les deux formules tarifaires. Le Dolby Vision améliorait les contrastes et les couleurs, le HDR10 élargissait la gamme dynamique, la 3D offrait une profondeur immersive pour certains films, le 4K IMAX proposait un format élargi pour les blockbusters Marvel. La résolution 4K Ultra HD, enfin, garantissait une définition quatre fois supérieure au Full HD. Aujourd’hui, l’offre Premium se limite au Dolby Atmos et à quatre écrans simultanés contre deux en Standard, une différence qui justifie difficilement 5 euros supplémentaires.

Pourquoi ces technologies spécifiquement ?

Les brevets contestés semblent viser les formats vidéo avancés plutôt que les fonctionnalités basiques. Le Dolby Vision et le HDR10 reposent sur des algorithmes de traitement d’image complexes, souvent protégés par des portefeuilles de brevets détenus par Dolby Laboratories ou d’autres acteurs. La 4K et le 4K IMAX impliquent des codecs de compression vidéo (H.265/HEVC notamment) dont certaines implémentations font l’objet de litiges récurrents en Europe. Disney+ semble avoir été contraint de désactiver toute technologie potentiellement litigieuse, par précaution ou par décision judiciaire.

Conséquences sur l’offre Premium : pourquoi plus besoin de payer plus ?

Les utilisateurs expriment leur frustration sur les réseaux sociaux. Un abonné témoigne avoir passé 45 minutes avec un conseiller pour comprendre pourquoi son abonnement Premium à 15,99 euros ne lui donnait plus accès à la 4K. Réponse du support : une promotion de trois mois au prix du Standard (10,99 euros) a été lancée pour compenser la dégradation de l’offre. Cette stratégie commerciale traduit l’embarras de Disney+ face à une situation juridiquement imposée mais commercialement intenable.

15,99 euros vs 10,99 euros : une différence qui n’existe plus

L’abonnement Standard propose désormais la même qualité vidéo que le Premium : Full HD (1080p), sans HDR ni Dolby Vision. Seul le Dolby Atmos reste exclusif au Premium, mais cette technologie audio nécessite un système de son compatible (barre de son haut de gamme ou home cinéma), équipement que peu d’utilisateurs possèdent. Le Journal du Geek constate que l’abonnement Premium n’a plus grand intérêt, une analyse partagée par de nombreux observateurs du secteur.

Quand le Dolby Atmos seul ne justifie plus un surcoût

Sur les forums spécialisés, les abonnés calculent. Le Dolby Atmos représente-t-il 5 euros de valeur ajoutée par mois, soit 60 euros par an ? Pour la majorité des utilisateurs qui regardent Disney+ sur une télévision ou une tablette, la réponse est négative. Seuls les cinéphiles équipés d’un système audio multicanal trouvent encore un intérêt à l’offre Premium. Disney+ a tenté d’atténuer le choc en proposant temporairement le Premium au prix du Standard, mais comme pour les hausses de prix observées chez HBO Max, les utilisateurs anticipent des ajustements tarifaires futurs.

Quel avenir ? Les mesures ‘temporaires’ de Disney+

Disney+ qualifie ces suppressions de temporaires, sans préciser de calendrier. Le terme « temporaire » peut signifier quelques semaines comme plusieurs années, selon l’issue du litige de brevets. Les procédures devant l’Office européen des brevets durent généralement entre 18 et 36 mois, avec possibilité d’appel. Si Disney+ perd définitivement, la plateforme devra soit négocier une licence rétroactive, soit renoncer durablement aux technologies contestées en Europe.

Combien de temps avant une résolution du litige ?

Les experts juridiques interrogés par des médias spécialisés estiment qu’une résolution rapide semble improbable. Les litiges de brevets dans le secteur du streaming impliquent souvent des portefeuilles complexes et des négociations multipartites. Disney+ pourrait choisir de payer des redevances rétroactives pour débloquer la situation, mais le coût financier et l’impact sur sa marge opérationnelle restent inconnus. En attendant, les abonnés français subissent une offre dégradée qui questionne la compétitivité de Disney+ face à des concurrents technologiquement intacts. À l’image des évolutions annoncées par Apple pour ses comptes enfants, les plateformes numériques doivent constamment adapter leurs services aux contraintes réglementaires et juridiques européennes, parfois au détriment de l’expérience utilisateur.

En résumé : Disney+ se trouve contraint par un litige de brevets européen de supprimer progressivement toutes ses technologies premium en France. L’abonnement à 15,99 euros ne se distingue plus de l’offre Standard qu’à la marge, posant la question de sa viabilité économique. Les utilisateurs attendent désormais une résolution juridique dont les délais restent incertains, dans un contexte où la transparence de Disney+ laisse à désirer.