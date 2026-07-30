Attention, votre avis d’imposition ne vous sera pas envoyé cet été : il fallait cocher cette case avant le 15 juin 2026

Les contribuables ayant déclaré leurs revenus en ligne ne recevront plus leur avis d’imposition par courrier postal dans leur boîte aux lettres, contrairement aux années précédentes, confirme Capital. Le document est désormais disponible uniquement en version numérique, dans l’espace personnel du site des Finances publiques.

Ce changement découle de la loi de finances pour 2026 et inverse la règle qui prévalait jusqu’ici : c’est désormais la version papier qui doit être demandée expressément, non l’inverse. Pour les revenus de l’année 2025, les avis seront accessibles en ligne entre le 24 et le 31 juillet 2026. Un e-mail informera chaque contribuable de la disponibilité du document dans son espace personnel.

Qui reçoit encore un courrier

Deux catégories de contribuables continuent de recevoir leur avis en version papier, sans démarche particulière. D’abord, ceux qui n’ont jamais créé d’espace en ligne sur impots.gouv.fr. Ensuite, ceux qui ont déposé une déclaration papier. Pour tous les autres, ceux qui ont déclaré en ligne avec un espace personnel, l’envoi postal automatique disparaît.

L’an dernier, en 2025, 20 millions d’avis d’imposition avaient été adressés par voie postale. Ces foyers devront désormais se connecter pour récupérer leur document, qu’ils aient ou non demandé la dématérialisation.

Le document PDF téléchargé garde exactement la même valeur légale que l’ancienne version papier, pour les démarches administratives comme bancaires. Il reste possible de le télécharger depuis son espace personnel et de l’imprimer soi-même. En cas de déclaration hors délai, ou nécessitant un temps de traitement plus long, la mise en ligne peut être retardée, jusqu’en octobre, voire mi-décembre.

Comment demander un retour au papier

Pour revenir à l’envoi postal, il faut modifier ses préférences dans l’espace personnel, dans l’onglet Mon profil. La marche à suivre : cliquer sur Modifier dans la rubrique Mes options, activer la réception des avis par courrier, puis enregistrer son choix.

Deux modalités étaient possibles pour demander ce maintien : cocher une case lors de la déclaration en ligne, ou passer par la messagerie sécurisée de l’espace particulier. Faute d’information suffisante, de nombreux contribuables souhaitant conserver l’envoi papier n’ont pas agi dans les délais.

La date butoir était fixée au 15 juin 2026. Passé ce délai, ces contribuables ne recevront rien cet été et devront se signaler au printemps 2027 pour bénéficier de l’envoi postal à l’été 2027.

Les personnes les plus pénalisées par cette bascule sont celles peu à l’aise avec les outils numériques : personnes âgées, contribuables sans connexion internet stable, ménages n’ayant jamais activé leur espace sur impots.gouv.fr. Ce public doit désormais franchir l’étape numérique pour accéder à un document dont il aura inévitablement besoin dans les prochains mois, que ce soit pour louer un appartement, ouvrir un compte bancaire, obtenir une aide sociale, inscrire ses enfants à la cantine ou solliciter un prêt.

En cas de difficulté, les guichets France Services et les centres des finances publiques peuvent accompagner les démarches en présentiel.