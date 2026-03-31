Inflation : la France replonge sous l’effet de la crise au Moyen-Orient

Après plusieurs années de ralentissement, l’inflation en France connaît un brusque retournement. Selon les données provisoires publiées par INSEE, la hausse des prix a atteint 1,7 % sur un an en mars 2026, contre 0,9 % en février. Une accélération nette, principalement liée à la flambée des prix de l’énergie dans un contexte géopolitique tendu.

Un retour inattendu de la pression inflationniste

Cette remontée marque une rupture après une période de décrue progressive. L’inflation, qui culminait à plus de 5 % en 2022, avait progressivement ralenti pour atteindre 2 % en 2024 puis moins de 1 % en 2025. Mais la situation internationale est venue rebattre les cartes. Le conflit au Moyen-Orient, en perturbant les marchés énergétiques mondiaux, a provoqué un choc immédiat sur les prix, mettant fin à cette phase d’accalmie.

La hausse des prix de l’énergie est au cœur de cette dynamique. En mars, ils ont bondi de 7,3 % sur un an, après une baisse le mois précédent. En cause : l’envolée du prix du pétrole, désormais au-dessus des 100 dollars le baril.

Les conséquences sont immédiates pour les consommateurs :

Le gazole approche les 2,20 € le litre

Le sans-plomb 95-E10 frôle les 2 €

Au-delà des carburants, cette hausse se diffuse à l’ensemble de l’économie, en augmentant les coûts de transport et de production dans de nombreux secteurs.

Une inflation contrastée selon les secteurs

Tous les prix n’évoluent pas de la même manière. L’analyse détaillée montre des tendances divergentes :

Les services enregistrent une légère hausse

Le tabac poursuit sa progression

Les produits manufacturés continuent de baisser

L’alimentation ralentit légèrement

Sur un mois, l’inflation atteint 0,9 % en mars, confirmant une dynamique haussière qui pourrait s’installer dans la durée.

Les ménages contraints d’ajuster leur consommation

Face à cette pression sur les prix, les ménages réduisent leurs dépenses. En février, la consommation a reculé de 1,4 %, après une légère hausse en janvier. Ces ajustements traduisent une vigilance accrue des consommateurs, confrontés à une perte de pouvoir d’achat. Cependant, Les prévisions restent étroitement liées à l’évolution du contexte international. Selon les estimations, une hausse de 5 dollars du baril de pétrole pourrait ajouter 0,1 point d’inflation.

Les scénarios envisagés varient fortement :

Scénario optimiste : stabilisation rapide, inflation autour de 1,7 % en 2026

: stabilisation rapide, inflation autour de 1,7 % en 2026 Scénario défavorable : tensions prolongées, inflation à 2,5 %

: tensions prolongées, inflation à 2,5 % Scénario critique : forte perturbation des flux énergétiques, inflation jusqu’à 3,3 %

Dans tous les cas, le seuil des 2 % pourrait être dépassé dès le printemps.

La France n’est pas un cas isolé. D’autres économies européennes, comme l’Allemagne, subissent également les effets de la hausse des prix de l’énergie, parfois de manière plus marquée en raison de leur dépendance énergétique. Cette situation met en lumière la fragilité des économies européennes face aux chocs extérieurs et renforce les enjeux liés à la diversification des sources d’énergie.