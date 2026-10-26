Intelligence artificielle : aucun gain financier hors des géants tech

Une analyse d’Apollo Global Management révèle que l’intelligence artificielle n’a généré aucun retour financier mesurable pour 99% des entreprises américaines. Pendant que les sept géants technologiques multiplient leurs marges par trois, le reste du S&P 500 stagne. Les chiffres montrent un fossé croissant entre producteurs et consommateurs d’IA.

Le grand malentendu : investir en intelligence artificielle ne veut pas dire gagner de l’argent

Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, l’affirme sans détour : « Malgré des investissements massifs et un battage médiatique généralisé autour de l’intelligence artificielle, la technologie n’a généré aucun retour financier pour l’Amérique corporatiste en dehors de la tech ». Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Pendant que les sept géants technologiques (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla) engrangent des profits records, les 493 autres entreprises du S&P 500 stagnent.

Le retour sur investissement de l’intelligence artificielle se mesure en revenus par employé et en marges bénéficiaires. Pour les Magnificent Seven, les revenus par employé ont bondi de 550 000 dollars en 2022 à 800 000 dollars en 2026. Pendant ce temps, le reste du S&P 500 plafonne autour de 550 000 dollars depuis 2019. Aucune amélioration visible. Les marges bénéficiaires racontent la même histoire : 30% pour les géants technologiques contre 9 à 10% pour les autres depuis 2023.

Les entreprises mainstream découvrent brutalement que l’intelligence artificielle représente un centre de coûts, pas une source de croissance. Les frais d’accès aux modèles (tokens) s’accumulent. Les infrastructures techniques nécessitent des investissements lourds. La formation des équipes mobilise du temps et de l’argent. Résultat : 99,5% des dépenses en modèles d’IA proviennent de seulement 10% des entreprises les plus dépensières, selon l’indice Ramp AI.

Pourquoi Apple et Microsoft gagnent pendant que les autres perdent

Apple intègre l’IA dans ses iPhone. Microsoft la commercialise via Azure et Copilot. Nvidia fabrique les puces indispensables. Amazon propose des services cloud dopés à l’IA. Ces entreprises ne consomment pas l’intelligence artificielle, elles la monétisent. Elles captent la valeur créée par tous les autres acteurs économiques qui, eux, paient pour accéder à la technologie. Un modèle économique radicalement différent.

En 2015, les marges bénéficiaires des Magnificent Seven tournaient autour de 11%. Aujourd’hui, elles atteignent 30%. Pour le reste du S&P 500, elles oscillent entre 9 et 10% depuis trois ans. L’intelligence artificielle creuse un fossé économique entre ceux qui la produisent et ceux qui la consomment. Les technologies émergentes transforment profondément les équilibres économiques.

Revenus par employé : pourquoi c’est l’indicateur clé

Les revenus par employé mesurent l’efficacité réelle d’une entreprise. Si l’intelligence artificielle améliore la productivité, cet indicateur doit grimper. Or, seuls les sept géants technologiques affichent une progression : de 550 000 dollars à 800 000 dollars en quatre ans. Les 493 autres entreprises du S&P 500 restent bloquées à 550 000 dollars. Conclusion : l’IA n’améliore pas leur productivité.

Les marges bénéficiaires révèlent la rentabilité. Entre 2023 et 2026, celles des Magnificent Seven ont explosé, passant de 20% à 30%. Celles du reste du S&P 500 stagnent autour de 10%. L’analyse d’Apollo montre que l’intelligence artificielle concentre la richesse au lieu de la diffuser. Une enquête KPMG auprès de 2 145 dirigeants confirme : seulement 7% déclarent un retour sur investissement établi, tandis que 49% ont réduit, retardé ou suspendu leurs déploiements d’agents IA. La conclusion d’Apollo tombe comme un couperet : « L’histoire de l’IA se décidera dans le S&P 493, pas dans les Magnificent Seven, et jusqu’à présent, aucune preuve ne montre que la croissance des revenus ou les marges s’améliorent en dehors du secteur technologique ».