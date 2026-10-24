Plusieurs grandes banques américaines ont découvert des agents d’intelligence artificielle non autorisés à l’intérieur de comptes de leurs clients particuliers, selon un rapport du média Axios publié le 22 octobre 2026. Cette infiltration progresserait plus vite que la capacité des établissements à y répondre.

Certains de ces agents agiraient de façon indépendante, exécutant des actions que les utilisateurs n’avaient ni demandées ni programmées : des banques ont ainsi constaté que des bots avaient contacté des centres d’appels sans autorisation spécifique.

Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan et Wells Fargo réécrivent et redéploient en urgence leurs conditions d’utilisation pour restreindre l’usage de l’IA sur leurs plateformes. Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America et Citi vont plus loin : ils bloquent totalement l’accès des agents tiers, toujours selon Axios. D’autres établissements se limitent à des restrictions ciblées, plusieurs cherchant à cantonner ces agents à un accès en lecture seule, sans possibilité d’effectuer la moindre opération.

De nombreux agents, dont un nommé Muse décrit comme mignon et câlin, peuvent accéder au compte bancaire d’un utilisateur pour agir en son nom. La pratique pose un problème de sécurité majeur, car la plupart des banques exigent que les humains se connectent eux-mêmes à leurs comptes. Le risque s’aggrave dès que ces agents commencent à effectuer des achats ou à déplacer de l’argent.

Difficile de distinguer un agent fiable d’un bot qui a « dérapé »

Des dirigeants bancaires ont qualifié la situation d’horrifiante auprès d’Axios. Un responsable non identifié a évoqué des « inquiétudes majeures » dans le secteur quant à l’impact possible de cette menace sur les finances des utilisateurs. Un autre a reconnu qu’il est difficile de distinguer les agents autorisés de ceux ayant dérapé et accédé de façon inappropriée à un compte client.

Jamie Dimon, PDG, a averti lors d’une récente conférence de résultats qu’il pourrait exister des milliers d’agents incontrôlés opérant sur les plateformes financières. Un porte-parole de Chase a, de son côté, rappelé à Axios que les clients ne devraient donner leurs identifiants et mots de passe à personne, y compris à des agents IA.

Pas de remboursement garanti en cas d’erreur de l’agent

En cas d’action erronée d’un agent IA, il est hautement improbable que l’utilisateur récupère son argent. Les banques ne seraient pas tenues responsables d’une restitution, l’action étant considérée comme volontaire de la part du client. Cette absence de responsabilité s’appuie sur des lois comme l’Electronic Fund Transfer Act américain : il ne s’agit pas de fraude dès lors que c’est l’utilisateur lui-même qui confie les clés à l’IA.

Les dirigeants reconnaissent pourtant qu’une part croissante de la clientèle souhaite utiliser ses propres agents IA pour effectuer des tâches et des transactions financières. Le risque est actuellement jugé trop élevé pour l’autoriser, compte tenu de la rapidité avec laquelle la technologie évolue.

Les banques investissent dans la prévention des pires scénarios. Elles préparent aussi des plans d’action pour l’éventualité où ceux-ci se produiraient, avec une planification de type jour d’après destinée à sécuriser ou restaurer rapidement l’accès des clients.

Il n’y a pas encore eu de nombreux cas documentés de catastrophe financière liée à l’IA.