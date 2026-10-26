Colis Shein et Temu : pourquoi vos achats vont coûter plus cher

Dès demain, 1er novembre 2026, vos commandes sur Shein, Temu ou AliExpress se compliqueront encore. L’Union européenne introduit des frais de traitement de 2 euros sur tous les colis importés de pays tiers. Une mesure qui s’ajoute à la taxe de 3 euros déjà en vigueur depuis juillet et qui risque de peser sur votre budget shopping en ligne.

Une taxe sur le traitement douanier

Les frais de traitement servent à financer les contrôles douaniers renforcés. Face aux 5,9 milliards de colis entrés dans l’UE en 2025, soit 180 paquets chaque seconde, les autorités douanières croulent sous les vérifications. Ces frais permettent de recruter du personnel, d’installer des scanners et de mieux traquer les produits contrefaits ou dangereux. Le volume de petits colis a quadruplé entre 2022 et 2025, avec 93% provenant de Chine.

À partir de quand ? Le 1er novembre 2026

La mesure entre en application demain, mardi 1er novembre 2026. Contrairement à la taxe de 3 euros limitée aux colis de moins de 150 euros, ces frais s’appliquent à tous les colis importés dans le cadre de ventes à distance, sans condition de valeur. Même un paquet contenant un article à 200 euros sera concerné. Cette mesure permanente sera révisée tous les deux ans selon l’évolution des coûts de vérification douanière.

À quoi s’ajoute cette taxe ? Comprendre le cumul

La taxe de 3 euros déjà en place depuis juillet

Depuis juillet 2026, l’Union européenne prélève 3 euros sur chaque colis importé d’une valeur inférieure à 150 euros. Cette première taxe a déjà provoqué une chute de 64% des flux de petits colis selon les données douanières. Les plateformes chinoises ont vu leurs volumes s’effondrer, obligeant certaines à revoir leur modèle économique. Mais cette première salve ne suffisait pas à couvrir les coûts de contrôle.

Exemple : un colis de Shein coûtera combien de frais ?

Prenons un paquet contenant un tee-shirt à 8 euros commandé sur Shein. Vous paierez désormais 3 euros de taxe européenne plus 2 euros de frais de traitement, soit 5 euros de frais additionnels. Votre tee-shirt à 8 euros vous revient finalement à 13 euros, une augmentation de 62%. Pour un article à 30 euros, les 5 euros de frais représentent encore 16% du prix initial. L’impact reste proportionnellement plus fort sur les petits achats.

Le calcul par catégorie : attention au piège

Le mode de calcul surprend. Les frais de 2 euros s’appliquent par catégorie d’articles, pas par pièce individuelle. Un colis contenant 20 casquettes identiques génère 2 euros de frais puisqu’il s’agit d’une seule catégorie. Mais un paquet avec 1 casquette, 4 tee-shirts et 2 ceintures coûte 6 euros .

Qui paie vraiment ? L’impact sur vos prix

Légalement, les frais ne doivent pas être facturés aux consommateurs. La réglementation européenne impose aux plateformes, vendeurs ou intermédiaires de régler ces montants. Une protection théorique censée préserver le pouvoir d’achat.

Dans les faits, rien n’empêche les vendeurs d’augmenter leurs prix de vente pour compenser. Les marges étant déjà serrées sur les produits à bas coût, les plateformes répercuteront probablement ces charges. Shein pourrait afficher un tee-shirt à 10 euros au lieu de 8, intégrant discrètement les frais. Le consommateur paiera finalement la note, mais sans ligne distincte sur sa facture. La chute des ventes observée depuis juillet montre que les acheteurs restent sensibles aux hausses de prix.

Calendrier des changements jusqu’en 2028

La réforme douanière s’étale sur deux ans. Juillet 2026 a marqué l’introduction de la taxe de 3 euros. Demain, 1er novembre 2026, les frais de traitement de 2 euros s’ajoutent. Mais le bouleversement majeur interviendra le 1er juillet 2028. À cette date, la taxe de 3 euros disparaîtra et les petits colis basculeront sous le régime des droits de douane européens standards, généralement plus élevés. Les colis transitant par des entrepôts spécialisés bénéficieront de frais réduits, incitant les plateformes à créer des infrastructures logistiques européennes.

Cette chronologie vise à transformer progressivement le marché. Les industriels européens, qui dénonçaient une concurrence déloyale, obtiennent gain de cause. L’Union européenne espère réduire son déficit commercial creusé par l’afflux de produits chinois.

Pour les consommateurs habitués aux prix cassés, l’adaptation sera rude. Les achats impulsifs à 5 euros perdent leur attrait quand les frais doublent la facture. Les plateformes asiatiques devront innover pour maintenir leur compétitivité, peut-être en regroupant les envois ou en proposant des abonnements premium. Comme dans le transport aérien où les prix grimpent, le e-commerce bon marché traverse une phase de renchérissement structurel. La question reste de savoir si les consommateurs accepteront cette nouvelle donne ou se tourneront vers des alternatives locales.