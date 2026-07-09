Alerte orages violents : voilà la liste des départements que Météo-France met en garde

La France n’en a pas fini avec les extrêmes. Alors qu’une vague de chaleur d’une intensité rare continue d’écraser le pays, les modèles météorologiques commencent à dessiner un risque orageux pour la fin de semaine, notamment les 9, 10 et 11 juillet 2026. Chaleur, foudre, grêle : la séquence qui se profile cumule les risques.

Depuis lundi, le thermomètre s’est emballé. Treize stations ont franchi les 40 °C ce jour-là, principalement entre les Corbières, le Minervois et l’arrière-pays héraultais. Argeliers a atteint 42,7 °C. Le lendemain, mardi, la barre des 40 °C est montée jusqu’à la Loire, et près de 80 stations l’ont franchie à l’échelle du pays. Bordeaux-Mérignac a relevé 40,7 °C, ce qui constituait son 5ème jour de l’été à une telle température. À Carcassonne, le mercure a grimpé à 40,4 °C, effaçant un record mensuel vieux de 44 ans (40,2 °C en juillet 1982).

Pour mercredi, la baisse attendue sur une grande partie du territoire ne concernait pas le sud-est : le retour de la tramontane et du mistral y maintenait des températures de 40 à 42 °C, localement 43 °C en Languedoc et dans la basse vallée du Rhône. Ces deux vents sont qualifiés de « très défavorables » sur le front des incendies dans un tel contexte de sécheresse et de chaleur.

La semaine dans son ensemble était annoncée comme extrêmement chaude, portée par une dorsale anticyclonique axée du Maroc à la France, avec une anomalie hebdomadaire de température proche de +8 °C selon le modèle américain.

Quand la canicule fabrique les conditions des orages violents

C’est précisément cette chaleur accumulée qui prépare le terrain aux orages les plus dangereux. Selon Keraunos, les orages éclatant en contexte de canicule évoluent assez facilement en supercellules, capables de produire des grêlons de grande taille. L’été 2026 en a déjà fourni deux exemples frappants : le 27 mai, dans la Manche, des orages supercellulaires ont suivi une après-midi à plus de 35 °C et produit des grêlons de 5 cm de diamètre ; le 27 juin, après une journée à 37 °C sur Paris, l’Île-de-France a été frappée par des grêlons de même calibre en fin de journée.

Le mécanisme à l’œuvre en fin de semaine est identifié : une goutte froide devrait se former sur l’Atlantique et se positionner entre le Portugal et le sud de l’Espagne. À son avant, une légère anomalie instable devrait transiter vers le nord de l’Espagne, voire le sud de la France, où elle rencontrerait la masse d’air chaud et stable installée entre le Maghreb et la mer du Nord. Cette rencontre a, selon Keraunos, « de très fortes chances de provoquer des perturbations ». Il ne s’agit pas d’une dégradation organisée à grande échelle, mais les orages attendus pourraient être localement forts, avec grêle et rafales.

Jeudi 9 et vendredi 10 : la carte du risque s’élargit

Jeudi 9 juillet, sept départements sont soumis à une probabilité d’orages qualifiée de « très élevée » par Keraunos. Le risque se concentre dans deux zones distinctes : le piémont pyrénéen (du sud des Pyrénées-Atlantiques à une partie des Pyrénées-Orientales, en passant par les Hautes-Pyrénées, la pointe sud de la Haute-Garonne et le sud de l’Ariège), ainsi que les Alpes (Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes). En fin de journée, une perturbation pourrait également toucher la Bretagne, la Manche et l’Île-de-France.

Le lendemain, vendredi 10 juillet, le risque monte d’un cran. Seize départements sont identifiés à forte probabilité d’orages. Les zones pyrénéennes et alpines restent en première ligne (Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes côté Alpes ; Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Ariège, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot, Aveyron ouest et Tarn côté Pyrénées), mais des débordements en plaine sont attendus. Des orages, « parfois forts et très pluvieux », pourraient se former des Pyrénées jusqu’au Massif central. La moitié nord n’est pas non plus à l’abri de quelques cellules. Le potentiel de grêle importante et de bourrasques de vent est explicitement mentionné.

Samedi 11 juillet, le risque orageux devrait remonter vers le nord-ouest du pays, tandis que les régions du nord-est ne seraient pas concernées.

Ces prévisions restent évolutives : Keraunos précise que les modèles commencent seulement à identifier les zones les plus propices, et qu’une prévision précise est encore difficile à établir à ce stade.