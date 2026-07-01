Ces climatiseurs vendus en ligne peuvent cacher une arnaque

Le climatiseur devient un achat prioritaire dès que les températures s’envolent. Cette demande soudaine ouvre pourtant un boulevard à des campagnes publicitaires agressives, bâties sur des réductions exceptionnelles, des stocks prétendument limités et des performances parfois impossibles à vérifier avant la livraison.

Climatiseur : la chaleur réduit le temps de réflexion

Le climatiseur n’est pas un achat anodin, mais la canicule pousse de nombreux ménages à décider rapidement. Lorsqu’un logement devient difficile à supporter, les internautes peuvent être moins attentifs à l’identité du vendeur, à la nature exacte de l’appareil ou aux conditions de retour.

C’est précisément sur cette urgence que reposent certaines campagnes commerciales. Les publicités promettent une baisse spectaculaire de la température, une consommation électrique limitée et une utilisation immédiate, sans travaux ni dispositif d’évacuation. À cela s’ajoutent souvent un prix barré, un minuteur et un message signalant qu’il ne reste que quelques produits disponibles.

Ces éléments créent une pression artificielle. L’objectif est d’empêcher le consommateur de prendre le temps de comparer l’offre avec celles de vendeurs connus, de consulter les mentions légales ou de vérifier les caractéristiques techniques.

Selon une enquête de Signal-Arnaques publiée le 26 juin 2026, plusieurs noms commerciaux, parmi lesquels Coolizi, Jiuberry, Breezo, Cooling Ace, Coolzy ou encore EpiCooler, ont été associés à des pages de vente très proches les unes des autres. Les marques peuvent changer, mais les arguments promotionnels, les visuels et les réductions restent souvent similaires.

Les appareils sont parfois présentés comme des innovations françaises. Or Signal-Arnaques indique avoir relevé dans certaines conditions générales de vente que « le lieu de vente des produits est toujours à Guangzhou, en Chine ». Cette précision contredit les récits publicitaires mettant en avant une conception ou une fabrication française.

Des performances techniques incompatibles avec la taille de l’appareil

Le principal problème ne tient pas uniquement au prix ou à l’origine du produit. Il concerne aussi la manière dont l’appareil est présenté.

Un petit boîtier fonctionnant avec de l’eau, un filtre humidifié ou un ventilateur peut améliorer ponctuellement la sensation de fraîcheur. Il ne remplit toutefois pas la même fonction qu’un climatiseur doté d’un circuit frigorifique.

Pour abaisser réellement la température d’une pièce, un climatiseur doit extraire la chaleur intérieure et la rejeter à l’extérieur. Sur un modèle mobile, cette opération nécessite généralement une gaine d’évacuation. Un appareil compact, sans tuyau et alimenté par une prise USB ou un câble de faible puissance ne peut donc pas offrir les mêmes résultats sur plusieurs dizaines de mètres carrés.

Certaines annonces attribuent pourtant à ces équipements une baisse de température de plusieurs degrés en quelques secondes. Elles peuvent aussi prétendre qu’un seul appareil suffit pour une grande chambre ou un salon. Ces performances annoncées constituent l’un des premiers signaux d’alerte.

La différence entre climatiseur et rafraîchisseur d’air est rarement mise en évidence sur les pages promotionnelles. Le consommateur pense acheter un équipement capable de refroidir son logement, alors qu’il reçoit parfois un appareil qui ne fait que brasser ou humidifier l’air.

La DGCCRF rappelle qu’une pratique commerciale peut être considérée comme trompeuse lorsqu’elle repose sur des indications fausses ou ambiguës concernant les qualités, les performances, l’origine ou les résultats attendus d’un produit.

Avis élogieux et faux contenus éditoriaux renforcent la crédibilité

Les pages de vente ne sont pas toujours présentées comme de simples boutiques. Certaines reprennent l’apparence d’un article de presse, d’un comparatif indépendant ou d’un témoignage d’expert.

Le récit met souvent en scène un ingénieur, une petite entreprise ou une invention née d’un problème familial. Cette histoire donne au produit une dimension humaine et rassurante. Elle permet aussi de justifier une promotion exceptionnelle, censée rendre l’appareil accessible au plus grand nombre.

Les avis clients participent au même mécanisme. Ils affichent généralement des notes presque parfaites, des commentaires très enthousiastes et des photographies d’utilisateurs satisfaits. Il est pourtant difficile de savoir si ces témoignages correspondent à des achats vérifiés.

Le ministère de l’Économie rappelle que la diffusion de faux avis ou la modification d’évaluations authentiques constitue une pratique commerciale déloyale. Les sanctions peuvent atteindre deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux rendent encore la publicité plus persuasive. Certaines prennent la forme de démonstrations, de tests réalisés face caméra ou de recommandations personnelles. Les progrès de l’intelligence artificielle facilitent également la création de voix, de visages et de séquences difficiles à distinguer d’un véritable témoignage.

Le préjudice dépasse parfois le simple achat inutile

Dans le scénario le moins grave, l’acheteur reçoit un appareil peu performant, vendu beaucoup plus cher que sa valeur réelle. Dans d’autres cas, le colis n’arrive jamais, le produit livré ne correspond pas à la commande ou le service client devient injoignable.

Boursorama rapporte le témoignage d’une victime dont l’achat a lourdement pesé sur le budget mensuel. Elle explique : « À cause de ça, je ne vais pas pouvoir faire de courses de tout un mois ».

Cette déclaration montre que le risque ne se limite pas à une déception technique. Pour les ménages aux revenus modestes, une dépense de plus de 100 euros peut compromettre d’autres achats essentiels.

Les vendeurs peuvent également proposer plusieurs unités à prix dégressif. Le consommateur pense réaliser une économie en équipant plusieurs pièces, mais augmente en réalité le montant de son préjudice.

Les vérifications à effectuer avant tout paiement

Avant de commander un climatiseur sur un site découvert par l’intermédiaire d’une publicité, plusieurs contrôles permettent de réduire le risque.

L’identité de l’entreprise doit être clairement indiquée. Une adresse postale, un numéro d’immatriculation, des coordonnées de contact et des conditions générales de vente cohérentes doivent être accessibles. Une adresse Internet se terminant par « .fr » ne garantit pas que le vendeur est établi en France.

Le prix doit ensuite être comparé avec celui d’appareils équivalents proposés par des distributeurs identifiés. Une différence très importante peut révéler que le produit n’offre pas les performances promises ou que la réduction affichée ne repose sur aucun tarif réellement pratiqué.

La fiche technique constitue un autre point essentiel. Elle doit mentionner la puissance, le niveau sonore, la surface recommandée, le mode de fonctionnement et la présence éventuelle d’une gaine d’évacuation. Les formulations vagues comme « technologie révolutionnaire » ou « refroidissement instantané » ne remplacent pas des données mesurables.

Le consommateur peut aussi rechercher le nom de la marque associé aux termes « arnaque », « avis », « non livré » ou « remboursement ». Des signalements répétés sur plusieurs plateformes doivent inciter à renoncer à l’achat.

Que faire après une commande litigieuse ?

L’acheteur doit conserver la publicité, la page décrivant le produit, la confirmation de commande, la facture et les échanges avec le vendeur. Ces éléments permettent de prouver les promesses faites au moment de la transaction.

Une demande écrite de livraison conforme ou de remboursement doit ensuite être adressée au professionnel. Pour un achat à distance, le consommateur dispose en principe d’un délai de rétractation de 14 jours après la réception, sauf exceptions prévues par la loi.

Lorsque le vendeur ne répond pas, le litige peut être signalé sur SignalConso. La plateforme publique permet d’alerter la DGCCRF sur une non-livraison, un produit non conforme ou une présentation commerciale trompeuse.

La banque peut également être contactée pour examiner les possibilités de contestation du paiement. Une procédure de rétrofacturation peut parfois être envisagée lorsque le bien n’a pas été livré ou ne correspond pas à la commande, selon les conditions du réseau de paiement et du contrat bancaire.

Enfin, en présence d’un faux site marchand ou d’une escroquerie caractérisée, une plainte peut être déposée en ligne par l’intermédiaire de la plateforme THESEE.