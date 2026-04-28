Éric Ciotti supprime l’Ironman, l’Ultra-trail et l’International de pétanque à Nice : « on ne peut plus se permettre ces dépenses »

La ville de Nice est au centre de l’actualité après l’annonce faite par Éric Ciotti, nouvel édile niçois et président du parti UDR, allié du RN, de la suppression de plusieurs grands événements sportifs et festifs. Cette décision, partagée sur ses réseaux sociaux le jeudi 23 avril, a suscité de vives réactions. Présentée comme une manière de réaliser des économies importantes pour financer des baisses d’impôts, elle a de multiples conséquences pour la communauté locale.

Des événements supprimés et pourquoi

Éric Ciotti, en tant que responsable de la ville de Nice, a décidé de supprimer trois manifestations majeures : l’Ironman 70.3, l’Ultra Trail, et l’International de pétanque. Ces rendez‑vous, prévus à Nice, ont été identifiés comme des cibles prioritaires pour des coupes budgétaires. L’objectif affiché est d’atteindre 2 650 000 euros d’économies, dans le cadre d’un plan plus large visant 60 000 000 euros d’économies pour la collectivité des Alpes‑Maritimes.

Pour justifier sa décision, Éric Ciotti critique le « train de vie » de l’ancienne équipe municipale menée par Christian Estrosi, affilié au parti Horizons. Selon lui, certains événements se faisaient concurrence et pouvaient être regroupés avec des rendez‑vous départementaux pour gérer les moyens publics de façon plus efficace. Il a expliqué : « Des événements parfois en concurrence sont aujourd’hui supprimés ou regroupés avec des rendez-vous départementaux. »

Les organisateurs réagissent et résistent

L’annonce de Ciotti n’a pas manqué de provoquer des réactions, notamment de la part des organisateurs de l’Ironman 70.3. Face à la décision de suppression, ces derniers ont affirmé leur intention de maintenir leurs courses à Nice, faisant preuve de résistance. Ils ont indiqué que leurs épreuves se dérouleront comme prévu malgré les directives annoncées par la nouvelle municipalité.

L’Ultra Trail, qui regroupe des compétitions de course en montagne, est aussi au cœur des discussions avec la ville. Catherine Poletti, présidente du groupe UTMB, a déclaré à Nice Matin : « Nous sommes en plein dans la crise » et a qualifié la décision de « brutale ». Des échanges sont en cours pour l’édition 2026 de l’événement « Nice Côte d’Azur by UTMB », prévue du 24 au 27 septembre, avec l’espoir de maintenir ce rendez‑vous dans le calendrier de la région niçoise.﻿