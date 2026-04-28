Adieu le code à 4 chiffres : voici ce que la biométrie change vraiment pour vos paiements au quotidien

Depuis plusieurs décennies, le code à quatre chiffres est au centre de la sécurité des cartes bancaires. Mais cette ère pourrait bientôt toucher à sa fin. Les principales banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, ont commencé à déployer des solutions biométriques. Cet article fait le point sur ce changement et ce que cela implique pour les consommateurs.

Les paiements, ça change

Historiquement, le code à quatre chiffres a été le pilier des transactions. Aujourd’hui, le secteur bancaire prend un virage vers la biométrie, une étape logique après l’explosion du paiement sans contact, marquant une modernisation bancaire. Le plafond de ce mode de paiement, initialement fixé à 30 €, a ensuite été relevé à 50 €, ce qui a fortement étendu son usage.

La scène bien connue, insérer sa carte, taper son code à quatre chiffres, valider, est amenée à disparaître, remplacée par des gestes plus simples et rapides. La mise en place du dispositif « Sans Contact Plus » montre qu’on cherche aussi à renforcer la sécurité des paiements sans contact.

La carte biométrique, comment ça marche

La carte biométrique intègre un capteur d’empreinte digitale dans une carte de moins d’un mm d’épaisseur, explique Cnews. Le principe est simple : on approche la carte du terminal et on pose le pouce sur un capteur carré. Si l’empreinte correspond à celle enregistrée, le paiement est validé.

Au-delà de l’argument technologique, ces cartes offrent une sécurité des cartes bancaires renforcée. Le code à quatre chiffres a souvent été pointé comme le « maillon faible » face aux fraudes. La biométrie est présentée comme une solution plus sûre et permet, surtout, de supprimer un plafond de montant pour les transactions sans contact.

Sécurité et confidentialité : ce qui est garanti

Un point important : l’empreinte digitale enregistrée reste uniquement sur la carte, sans transmission d’informations au commerçant ni aux banques. Les données ne quittent pas la carte, ce qui limite les risques de fuite.

Côté commerçant, la transition ne nécessite pas de matériel nouveau au niveau des caisses, ce qui facilite l’adoption. Même si le dispositif est encore en développement chez les trois grandes banques françaises, il annonce un futur où la simplicité d’usage et la sécurité numérique vont de pair.