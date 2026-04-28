Emmanuel Macron assure qu’il ne fera plus de politique après l’Élysée : une promesse qui divise l’opinion

L’annonce d’Emmanuel Macron sur son retrait définitif de la scène politique après son deuxième mandat suscite pas mal de réactions. Actuellement président de la République française, il a exprimé cette intention lors d’une visite officielle à Nicosie, à Chypre, rapporte le 20 Minutes. Cette déclaration intervient alors qu’il s’apprête à conclure son double quinquennat en 2027.

Un parcours politique passionné

Emmanuel Macron, présenté comme le « plus jeune président élu de la Ve République », a parcouru un long chemin depuis ses débuts dans la finance avant 2012. Son engagement public s’est affirmé après sa nomination comme secrétaire général adjoint de l’Élysée, puis comme ministre de l’Économie en 2014. Son parcours reflète sa volonté de porter ses idées et de « changer les choses plus fort plus vite », une ambition qu’il décrit comme une « affaire de passion ».

Lors d’un entretien à l’école franco-chypriote de Nicosie, Emmanuel Macron a confié à un élève son amour pour la France et son combat pour le progrès du pays et de l’Europe. Pour lui, entrer en politique ne se résumait pas à un rôle institutionnel, mais à défendre des valeurs auxquelles il tient fermement.

En 2027, après « dix années à la tête de la France », Emmanuel Macron prévoit de quitter définitivement l’Élysée : « Je n’ai pas fait de politique avant et je n’en ferai pas après », a-t-il affirmé. Cette position nette tranche avec celle de ses prédécesseurs, comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont revenus sur le devant de la scène sous différentes formes. Macron a expliqué qu’il souhaite se concentrer pleinement sur son mandat actuel sans envisager de retour dans l’arène politique, même à un autre niveau.

Ce choix est aussi lié à la Constitution française, qui interdit à tout président de briguer un troisième mandat consécutif. Emmanuel Macron semble décidé à respecter cette règle et à partir dignement après avoir le sentiment d’avoir fait tout ce qu’il était possible de faire dans la limite des deux mandats.

Les défis de la présidence

Pendant son intervention, il a évoqué certaines difficultés rencontrées au fil de sa présidence, notamment après neuf ans au pouvoir, ce qui soulève des questions sur la stabilité institutionnelle. Selon lui, la plus grande difficulté est de défendre son bilan tout en trouvant « l’énergie » nécessaire pour reprendre ce qui n’a pas bien fonctionné. S’il reconnaît l’importance de préserver les réalisations positives, il admet aussi la tension quand il s’agit de corriger les erreurs, ce qui inclut les implications financières.

Il a répondu à la question d’un élève sur son envie de devenir président : « vouloir être président » ne suffit pas, dit-il ; c’est l’envie de voir ses idées se réaliser et de « changer les choses plus fort plus vite » qui l’a poussé à créer un mouvement politique et à se lancer dans la course présidentielle.