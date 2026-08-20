La dette américaine augmente de 90.000 dollars par seconde

Chaque seconde, la dette fédérale américaine augmente d’environ 90 000 dollars. Chaque minute, c’est 5,4 millions. Chaque jour, 7,8 milliards. Ces chiffres vertigineux deviennent presque abstraits. Pourtant, derrière ces nombres se cache une réalité économique concrète : la dette fédérale vient de franchir le cap des 40 000 milliards de dollars le 18 août 2026, un seuil historique qui interroge la soutenabilité du modèle fiscal américain.

90 000 dollars par seconde : la vitesse de l’endettement

Entre mars et août 2026, la dette a bondi de 1 000 milliards de dollars en seulement cinq mois. Ce rythme correspond à une augmentation moyenne de 6,6 milliards par jour, soit 276 millions par heure. Pour le dire autrement : pendant le temps de lecture de cet article, la dette américaine aura grossi de plusieurs millions de dollars. Margaret Spellings, présidente du Bipartisan Policy Center, alerte : « Notre trajectoire fiscale actuelle est manifestement insoutenable, et c’est le meilleur scénario possible. Une perturbation liée à l’intelligence artificielle, une récession, une guerre mondiale ou tout autre événement pourrait rapidement nous faire basculer d’un défi à une véritable crise. »

La chronologie de 45 ans d’endettement accéléré

En 1981, la dette fédérale franchit pour la première fois le cap symbolique de 1 000 milliards de dollars. À l’époque, ce seuil suscite déjà des inquiétudes parmi les économistes. Pourtant, il aura fallu deux siècles à la jeune république américaine pour atteindre ce montant. Quarante-cinq ans plus tard, la dette a été multipliée par quarante.

Lorsque Donald Trump prend ses fonctions en janvier 2017, la dette s’élève à 19 950 milliards de dollars. Neuf ans et demi plus tard, elle a plus que doublé. Plusieurs facteurs expliquent cette accélération : le Tax Cuts and Jobs Act de 2017, qui réduit massivement les recettes fiscales, les dépenses de relance liées à la pandémie de COVID-19 (environ un tiers de l’augmentation totale), et plus récemment le One Big Beautiful Bill Act adopté sous le second mandat de Trump, qui devrait ajouter 4 700 milliards supplémentaires selon les projections du Congressional Budget Office.

Le 18 août 2026 marque un tournant symbolique. La dette atteint précisément 40 047 milliards de dollars, composée de 32 266 milliards en titres du Trésor détenus par le public et 7 782 milliards en dettes intra-gouvernementales. Depuis janvier 2025, date du retour de Trump à la Maison-Blanche, la dette a gonflé de 3 800 milliards. Michael Peterson, directeur de la Peter G. Peterson Foundation, prévient : « Sur notre trajectoire actuelle, nous atteindrons 50 000 milliards dans seulement six ans. Si l’on regarde en arrière, nous étions à 20 000 milliards il y a moins de dix ans. Nous mettons réellement en péril l’économie et l’avenir de notre pays. »