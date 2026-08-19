Taxe foncière 2026 : le calendrier complet des avis et paiements

Vous êtes propriétaire et vous vous demandez quand vous allez recevoir votre avis de taxe foncière 2026 ? À partir de la fin août, les 32 millions de propriétaires français verront leurs avis arriver progressivement, selon leur mode de paiement habituel. Pour éviter toute pénalité, mieux vaut anticiper les échéances d’octobre.

Août et septembre 2026 : quand allez-vous recevoir votre avis ?

Dès le mercredi 27 août 2026, les propriétaires qui ne sont pas mensualisés pourront consulter leur avis de taxe foncière en ligne sur le site impots.gouv.fr. L’accès se fait via l’espace personnel sécurisé, dans la rubrique « Mes documents ». Selon les informations relayées par Orange Actualités, la mise en ligne anticipée permet aux contribuables d’organiser leur budget avant la date limite de paiement. Pour rappel, la valeur locative cadastrale augmente de 0,8 % cette année, suivant l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2025.

Les contribuables ayant opté pour la mensualisation recevront leur avis en ligne à partir du jeudi 19 septembre 2026. Ce décalage de trois semaines s’explique par le mode de prélèvement échelonné tout au long de l’année. La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) précise que « la taxe foncière est due pour l’année entière par la personne qui était propriétaire du logement au 1er janvier 2026 ». Si vous avez vendu votre bien entre-temps, l’avis reste établi à votre nom, même si un arrangement financier avec l’acheteur peut être prévu dans l’acte de vente. Les avis papier seront expédiés par courrier entre le 22 septembre et le 9 octobre 2026, aussi bien pour les mensualisés que pour les non-mensualisés.

Octobre 2026 : les deux dates limites de paiement à retenir

Le mercredi 15 octobre 2026 à minuit marque la date butoir pour régler votre taxe foncière par chèque, virement bancaire ou en espèces (si le montant ne dépasse pas 300 euros). Passé ce délai, des pénalités de retard de 10 % s’appliquent automatiquement. Le chèque doit être envoyé au centre des impôts dont l’adresse figure sur votre avis, avec le talon de paiement joint. Pour un virement, les coordonnées bancaires du Trésor public sont également mentionnées sur l’avis.

Les contribuables qui privilégient le paiement dématérialisé bénéficient d’un délai supplémentaire de cinq jours. Jusqu’au lundi 20 octobre 2026 à minuit, vous pouvez régler votre taxe foncière sur impots.gouv.fr ou via l’application mobile « Impots.gouv ». Le paiement en ligne offre une confirmation instantanée et évite les risques de courrier égaré.

Pour les propriétaires mensualisés, le prélèvement automatique intervient entre le 25 et le 26 octobre 2026. Le montant prélevé correspond au solde restant après déduction des mensualités versées depuis janvier. La DGFiP ajuste automatiquement le calcul en fonction des dix prélèvements déjà effectués. Aucune démarche n’est nécessaire de votre part, sauf si vous souhaitez modifier votre compte bancaire avant cette date.