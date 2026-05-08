Après les piscines et les vérandas, le fisc cible en 2026 une installation que 8 Français sur 10 oublient de déclarer aux impôts

L’année 2026 marque un tournant pour les propriétaires de serres de jardin en France. Alors que de nombreux Français aménagent leur extérieur avec des piscines, des vérandas ou des serres de jardin, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) serre la vis sur les contrôles fiscaux. Après s’être intéressée de près aux piscines et aux vérandas, l’administration se tourne désormais vers les serres de jardin, un équipement prisé des jardiniers, mais souvent négligé du point de vue fiscal. Il faut que les particuliers sachent quelles obligations déclaratives ils ont pour éviter les mauvaises surprises.

Serres de jardin : utiles sur le terrain, mais il y a des démarches à faire

Les serres de jardin sont très appréciées : elles protègent les cultures des aléas météo et allongent la saison de production des légumes. Bref, elles permettent de sécuriser les récoltes et de produire plus longtemps. Pour autant, beaucoup oublient qu’une serre peut modifier l’évaluation cadastrale d’un terrain et doit donc être déclarée.

Toute construction qui modifie la valeur cadastrale doit être déclarée, et une serre entre bien dans ce cadre, confirme le magazine Marie France. Selon ses caractéristiques, elle peut entraîner des taxes supplémentaires. La fameuse « taxe d’aménagement », souvent appelée « taxe sur les abris de jardin », peut alors s’appliquer et alourdir la facture.

La surface au sol et l’ancrage au sol de la serre déterminent la formalité à accomplir. Une serre dont la surface au sol est comprise entre 5 et 20 m² et dont la hauteur maximale est de 4 m exige une déclaration préalable de travaux en mairie. Au-delà de 20 m², il faut un permis de construire. Pour les serres tunnels, les règles restent les mêmes, sauf si elles sont démontables et temporaires.

Ce que ça change sur le plan fiscal et réglementaire

Déclarer sa serre évite des ennuis fiscaux. En 2026, la taxe d’aménagement se calcule sur la surface au sol, avec un taux d’environ 892 € par m² hors Île-de-France et 1 011 € par m² pour l’Île-de-France. Ces montants peuvent augmenter selon les taux votés localement, d’où l’intérêt de consulter le Plan local d’urbanisme (PLU) et le Plan d’Occupation des Sols (POS). Certaines communes offrent des exonérations fiscales pour les serres démontables ou temporaires, ce qui peut fortement alléger la facture pour certains propriétaires.

En cas de non-déclaration, les sanctions peuvent être sévères : régularisation forcée avec majorations de taxe de 10 à 80 % et amendes lourdes, comprises entre 1 200 et 6 000 € par m². Dans les situations les plus graves, une démolition imposée peut être requise pour les constructions non conformes, entraînant une perte financière importante et des démarches administratives pénibles.