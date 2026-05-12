Impôts 2026 : pourquoi certains contribuables déclarent les frais de leur animal de compagnie

Saviez-vous que la garde de votre compagnon à quatre pattes n’est pas éligible au crédit d’impôt ?

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Léo Charcosset
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Impôts 2026 : pourquoi certains contribuables déclarent les frais de leur animal de compagnie
Impôts 2026 : pourquoi certains contribuables déclarent les frais de leur animal de compagnie © journaldeleconomie.fr
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Tenir une maison pousse souvent des Français à embaucher un salarié à domicile pour profiter du crédit d’impôt pour services à la personne. Mais dès qu’on parle de garde ou de promenade d’animaux de compagnie, la question fiscale se complique. C’est un sujet qui prend de l’importance chez les propriétaires d’animaux, surtout quand arrive la période de déclaration des revenus.

Comment fonctionne le dispositif et ce qui est exclu

Le crédit d’impôt pour services à la personne permet à ceux qui emploient un travailleur à domicile d’obtenir une réduction ou un remboursement d’impôt équivalant à 50 % des dépenses annuelles engagées. Cette aide est encadrée par l’article D. 7231-1 du Code du travail. Parmi les services éligibles : l’entretien de la maison, les travaux ménagers comme le ménage et le jardinage, ainsi que l’aide pour les actes de la vie quotidienne.

Mais tous les services ne donnent pas droit au crédit. D’après Ouest France, la garde d’animaux de compagnie à domicile et le pet-sitting sont explicitement exclus, comme l’a confirmé une réponse ministérielle à l’Assemblée nationale en février 2025. L’article D. 7231-1 n’inclut pas la garde d’animaux, ce qui permet de filtrer les services destinés au grand public pour ne retenir que ceux relevant de l’aide à la personne.

Une exception quand la garde sert des personnes dépendantes

Il existe cependant une exception. Le crédit d’impôt peut s’appliquer si l’emploi d’un salarié à domicile pour les soins ou les promenades d’animaux est lié à une personne dépendante. Sont considérées comme dépendantes : les personnes âgées, les personnes handicapées et celles souffrant d’une maladie qui réduit leur autonomie. En revanche, les dépenses comme les soins vétérinaires et le toilettage restent exclues.

Pour que ces dépenses soient reconnues, il faut passer par un organisme déclaré ou employer un salarié entrant dans le cadre réglementaire prévu. Ces démarches sont indispensables pour que la dépense soit prise en compte.

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