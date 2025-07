La famille Le Pen doit toujours 300 000 euros au Parlement européen

Le tribunal de l’Union européenne a récemment rendu une décision en faveur du remboursement des fonds indus par la famille Le Pen. En pratique, les héritières de Jean-Marie Le Pen, dont Marine Le Pen, se sont vu refuser leur recours pour annuler l’obligation de rembourser environ 303.200,99 euros dépensés en excès au Parlement européen. La décision, prononcée le mercredi 16 juillet à Luxembourg, relance le débat sur l’usage des deniers publics par certaines personnalités politiques engagées.

Recours raté et frais qui font débat

Les trois filles de Jean-Marie Le Pen – Marie-Caroline Olivier, Yann Maréchal et Marine Le Pen – avaient lancé un recours contre une notification de remboursement datant de janvier 2024. Elles voulaient remettre en question la validité de la demande du Parlement européen portant sur des dépenses effectuées entre 2009 et 2018. Pour vous donner une idée, ces dépenses comprennent divers articles comme :

stylos

cartes de visite

cravates

parapluie

balances de cuisine

horloges de bureau

bracelets connectés

lunettes de réalité virtuelle

129 bouteilles de vin

Tous ces achats ont été réalisés via la « ligne budgétaire 400 » (le mécanisme utilisé pour régler les frais liés aux activités parlementaires).

La décision du tribunal s’appuie sur le fait qu’« aucune preuve d’une utilisation des crédits conforme à la réglementation applicable n’a été apportée ».

Réactions et voies juridiques

À la suite de ce verdict, le Parlement européen a indiqué qu’il prenait note du jugement rendu par le tribunal. Du côté de Marine Le Pen, son entourage a affirmé que les héritières allaient « étudier la décision avec l’ensemble des ayants droit ».

Sur le plan juridique, la famille Le Pen a encore la possibilité de déposer un pourvoi limité aux questions de droit devant la Cour de justice de l’UE. Attention, ce recours doit être engagé dans un délai très strict de deux mois et dix jours à compter de la notification officielle du jugement.

Politique et retombées

Cette affaire se situe dans un univers marqué par plusieurs affaires financières qui ont touché l’ancien Front national – aujourd’hui connu sous le nom de Rassemblement national depuis 2018 – sous la présidence de l’eurodéputé Jordan Bardella. La famille Le Pen n’en est pas à son coup d’essai avec les controverses judiciaires, tout comme les débats sur les avantages accordés aux anciens dirigeants.

Ces procédures reflètent les difficultés que rencontre le Rassemblement national en matière de gestion financière et de rigueur politique. Pour rappel, Marine Le Pen a joué un rôle central lors des élections présidentielles françaises de 2017 et 2022, où elle avait atteint le second tour.