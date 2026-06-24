La FDJ cherche désespérément un gagnant du Loto qui ignore qu’il a 13 millions d’euros

Un habitant de l’Orne détient désormais le record historique du plus gros gain non réclamé de l’histoire du Loto en France. Ces 13 millions d’euros, gagnés lors du Super Loto du 24 avril 2026, ne seront jamais réclamés. La date limite pour se manifester était fixée au 22 juin 2026 à 23 h 59, rapporte TF1 Info.

Un gagnant introuvable

La Française des jeux (FDJ) parle d’une situation « exceptionnelle ». Le billet gagnant, validé dans l’Orne, porte la combinaison 12, 16, 2, 20, 26 et le numéro Chance 2, mais son détenteur ne s’est pas manifesté.

Le service presse de la FDJ le confirme : « cela va faire trois semaines qu’on a lancé un avis de recherche auprès de la presse ». Des appels ont été diffusés pendant les émissions de tirage du Loto pour alerter le ou la gagnant(e), toujours introuvable.

La combinaison elle-même intrigue. Le service presse de la FDJ a avancé que ces chiffres pourraient correspondre à des dates d’anniversaire, soit un choix personnel de la part du joueur manquant.

Compte à rebours : la fortune en jeu

La FDJ invite le gagnant à contacter son service des grands gagnants avant la date butoir pour récupérer la somme. Passé ce délai, « la somme sera intégralement remise en jeu sous forme de gains à travers différents jeux de tirage », selon la FDJ. Le gagnant anonyme perdrait alors ces 13 millions d’euros, et le cas relance la question de la fiscalité des gains.

Le précédent record de gain non réclamé remontait à 2011, avec 8 millions d’euros restés sans propriétaire. Cette fois, les 13 millions d’euros, qualifiés de « cagnotte oubliée », serviraient à alimenter de futurs Super Lotos, sans pour autant effacer la déception du gagnant potentiel.