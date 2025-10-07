Il gagne 250 millions à l’EuroMillions : la France détient désormais un record historique

Un événement exceptionnel s’est produit ce mardi 19 août : un joueur français vient de remporter le jackpot le plus important jamais atteint dans le pays, avec 250 millions d’euros. Ce gain colossal montre toute l’excitation que suscite l’Euromillions auprès des joueurs à travers l’Europe.

La combinaison gagnante qui change tout

Ce chanceux a réussi l’exploit en alignant les 5 numéros gagnants, à savoir 24, 31, 34, 41 et 43, ainsi que les 2 étoiles complémentaires, 6 et 8. Avec plus de 139 838 160 combinaisons possibles, le hasard a clairement fait des siennes. Ce succès est d’autant plus remarquable qu’il s’agit du troisième gain maximal proposé par la FDJ cette année, soulignant l’intérêt grandissant pour cette loterie.

Un ancien record mis sur la touche

Avant cette victoire sensationnelle, c’était une jeune femme de Tahiti en Polynésie française qui détenait le record, avec un jackpot de 220 millions d’euros remporté le 15 octobre 2021 grâce à une unique grille validée par flash. Ce nouveau gain vient non seulement dépasser ce montant, mais il inscrit aussi un nouveau palmarès pour les jeux d’argent en France.

D’autres pays ont eux aussi connu des moments forts cette année : un jackpot similaire avait été remporté en Autriche le 28 mars, puis un autre en Irlande le 17 juin. Ces succès montrent bien l’ampleur de l’Euromillions sur la scène européenne et sa capacité à transformer des vies.

D’autres heureux tirés au sort

Au-delà du grand gagnant, sept joueurs ont obtenu les cinq bons numéros accompagnés d’une seule étoile. Parmi eux, quatre se trouvent en France. Chacun d’eux a empoché 270 238,90 euros. De plus, un autre joueur, muni du code My Million VK 747 8211, a décroché un million d’euros supplémentaires.

Ces gains rappellent que, même sans toucher le gros lot, l’Euromillions offre de belles chances pour repartir avec une jolie somme.

Les démarches pour les gagnants

Pour récupérer leur gain, les gagnants doivent se présenter auprès de FDJ United. Ils peuvent joindre l’organisation en appelant le 09 69 36 60 60 (numéro non surtaxé). Une fois leur identité vérifiée, l’équipe « Accompagnement et Expérience Gagnants » les aidera à gérer leur gain et à entamer cette nouvelle page de leur vie.