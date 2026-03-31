« J’ai gagné 20 millions au Loto » : ce que le fisc lui a réellement prélevé surprend tout le monde

Chaque année, 27 millions de Français tentent leur chance aux jeux de hasard, en espérant cocher les bons numéros pour rafler le jackpot du Loto. Si ce rêve se réalise chaque année pour quelques-uns, beaucoup se demandent comment fonctionnent ces jeux et quels effets ils ont sur les gagnants, certains utilisant une méthode innovante. On fait le point sur les statistiques et les faits marquants autour du Loto et de sa version européenne, l’Euromillions.

Comment fonctionne le jeu ?

Le principe du Loto est simple : il suffit de cocher cinq numéros et un numéro « chance » complémentaire pour prétendre au jackpot. Ce jeu, bien ancré dans la culture française, existe sous des formes variées en Europe, comme l’Euromillions, souvent appelé le « cousin européen du Loto ». Chaque variante promet des cagnottes qui donnent envie à des millions de joueurs de tenter leur chance.

En 2024, 31 joueurs ont vu leur fortune basculer grâce au Loto, raconte L’Internaute. Cette statistique montre l’attraction constante de ce jeu en France. En 2025, plusieurs grandes cagnottes ont aussi été mises en jeu et remportées, illustrant une fois de plus l’attrait et le potentiel de ces loteries.

Des gains qui font tourner la tête en Europe

L’année 2025 est particulièrement faste pour l’Euromillions. En juin, un joueur en Irlande a empoché la somme colossale de record de 250 millions, l’un des records de l’année. En mars, un autre joueur en Autriche a décroché 243 millions d’euros, confirmant que l’Euromillions peut changer une vie du jour au lendemain.

La France n’est pas en reste. Dans les Côtes-d’Armor, une famille a eu la chance d’empocher 12 millions d’euros le 23 avril dernier, rappelant que même des gains plus modestes par rapport aux records européens peuvent transformer une existence.

Ce qu’il faut savoir sur les impôts

Gagner de telles sommes soulève naturellement la question de la fiscalité. Selon la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), « il n’y a pas d’impôt à payer sur le gain enregistré grâce au ticket gagnant », ce qui est une exonération fiscale des gains. Autrement dit, le Trésor public ne prélève « pas un centime de cotisation sociale ou d’imposition sur le revenu » sur ces gains. La somme gagnée arrive donc intégralement sur le compte du gagnant.

Cela dit, cette manne n’est pas totalement à l’abri du fisc : tout revenu généré par les placements réalisés grâce à ce gain sera soumis à l’imposition. Les futurs placements d’un nouveau millionnaire détermineront donc la charge fiscale ultérieure.