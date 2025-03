La flambée inquiétante des loyers en France

Alors que la demande de logements explose dans les grandes villes françaises, les loyers poursuivent leur hausse généralisée, dépassant désormais l’inflation. À Paris comme ailleurs, la situation met les locataires en difficulté.

Des loyers toujours plus élevés

Les loyers grimpent sans relâche dans les 50 plus grandes villes françaises. Selon les données de SeLoger, le niveau national des loyers a progressé de +4 % sur un an en octobre 2024, un chiffre nettement supérieur à l’inflation, estimée à seulement +1,1 % sur la même période par l’Insee. Cette tendance s’inscrit dans une dynamique de plusieurs années (+3,6 % en octobre 2023). « Depuis deux ans, les difficultés des ménages à accéder à la propriété ont aggravé la tension locative, puisqu’ils restent plus longtemps dans leur logement », analyse Alexandra Verlhiac, économiste chez SeLoger.

Ce déséquilibre, marqué par une demande en hausse de +45 % depuis octobre 2021 et une offre toujours insuffisante, a un impact direct sur les loyers. Les locataires peinent à trouver un logement abordable dans les grandes villes, où les biens disponibles se raréfient. Le faible taux de rotation dans le parc locatif accentue encore la pénurie, maintenant une pression forte sur les prix.

Toutes les grandes villes touchées

La capitale française, déjà connue pour ses loyers élevés, illustre parfaitement cette crise. À Paris, les loyers ont progressé de +3,7 % sur un an en octobre 2024. Ce phénomène est directement lié à une chute vertigineuse de l’offre locative (-54,8 % depuis octobre 2021), entraînant une pénurie de biens. En moyenne, louer un appartement de 50 mètres carrés coûte désormais 1.590 euros par mois, soit une augmentation de 55 euros en un an. Les studios ne sont pas épargnés : le loyer moyen pour 20 mètres carrés s’élève à 728 euros (+21 euros en un an).

Cette flambée contraste toutefois avec un signe encourageant : la baisse des taux d’intérêt amorcée depuis le début de 2024. Selon le courtier VousFinancer, ces taux atteignent désormais 3,4 % en moyenne pour les emprunts sur 20 ans, contre près de 4,3 % l’année précédente. Cette diminution devrait permettre à davantage de primo-accédants d’acquérir un logement, ce qui pourrait détendre légèrement le marché locatif à moyen terme. Déjà, le nombre de recherches de logements en location a reculé de -9,4 % depuis octobre 2023.

Si la baisse des taux d’intérêt constitue une note d’espoir pour les ménages, les loyers, eux, restent inaccessibles pour une grande partie de la population urbaine. La question du logement demeure donc un enjeu crucial, tant pour les locataires que pour les politiques publiques.