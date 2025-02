La ponctualité est en hausse dans les transports en Île-de-France

Après une année marquée par les Jeux olympiques de Paris 2024, Île-de-France Mobilités (IDFM) dresse un premier bilan de la ponctualité des transports en commun franciliens. Selon l’autorité organisatrice des transports, les métros et RER affichent une nette progression en 2024, grâce à une meilleure gestion des circulations et des améliorations techniques mises en place par la RATP et la SNCF.

Une amélioration globale du réseau des transports en Ile-de-France

« La situation continue donc de s’améliorer », souligne IDFM, qui met en avant une ponctualité record du métro, atteignant 96,18 % sur l’ensemble de l’année, soit une hausse de 3,45 points par rapport à 2023. Les lignes historiquement en difficulté, comme les 3, 6, 7 et 13, ont franchi le seuil des 90 %, tandis que les prolongements des lignes 14 et 11 vers Orly et Rosny-Bois-Perrier ont bénéficié de nouveaux équipements.

Toutefois, certaines lignes restent en retrait, à l’image de la ligne 8, dont le taux de ponctualité plafonne à 88 %. Jugée « structurellement fragile », elle continuera néanmoins à être équipée de rames rénovées afin d’améliorer le service.

Si le métro se distingue par sa régularité, plusieurs lignes de RER peinent encore à atteindre les objectifs fixés par IDFM. Le RER B, notamment, affiche une ponctualité de 88 %, en légère hausse par rapport à l’année précédente. Cette amélioration est attribuée à une meilleure disponibilité des trains et à une nouvelle procédure d’évacuation des voyageurs malades. Toutefois, certains axes restent problématiques, notamment entre Aulnay et l’aéroport Charles-de-Gaulle 2, ainsi qu’en direction de Mitry-Claye et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Un dédommagement pour les usagers concernés

Le RER C et le RER D progressent également, atteignant respectivement 88 % et 87 % de trains à l’heure. En revanche, le RER E, prolongé jusqu’à Nanterre en décembre 2024, a subi de nombreux incidents d’exploitation, pénalisant ses usagers aux heures de pointe.

Consciente des difficultés persistantes sur certains axes, IDFM annonce la mise en place, dès mi-mars, d’une plateforme de dédommagement pour les abonnés réguliers des lignes en difficulté. Les usagers des RER B et C sur les tronçons les plus touchés pourront ainsi prétendre à une compensation, tout comme ceux du tramway T12, qui a connu un démarrage compliqué lors de sa mise en service.

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d’IDFM, salue « les efforts engagés par les opérateurs » et insiste sur la nécessité de « ne pas relâcher la pression » pour assurer un service de transport fiable et performant. Avec l’arrivée du métro MF19 sur la ligne 10 d’ici fin 2025, l’amélioration de l’offre de transport en Île-de-France reste une priorité des autorités régionales.