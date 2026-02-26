La violence est-elle morale en politique ? Anatomie d’une dérive 

La mort de Quentin n’est pas seulement un fait divers tragique. Elle révèle un mécanisme intellectuel profond : la transformation progressive de la violence politique en instrument éthique. Lorsqu’une société accepte que certains frappent au nom du Bien, elle ne tolère pas seulement un excès militant ; elle installe une logique où la force peut prétendre remplacer la légitimité démocratique.

La violence comme horizon doctrinal

La tradition révolutionnaire de l’extrême gauche n’a jamais dissimulé son rapport à la violence. Dès le XIXᵉ siècle, Karl Marx évoque la violence comme « la sage-femme de toute vieille société pleine d’une nouvelle ». Cette formule, loin d’être marginale, affirme que la rupture historique suppose la force. Lénine ira plus loin en décrivant la révolution comme « une guerre », insistant sur la nécessité d’écraser l’ordre ancien. Mao Zedong formulera la même idée avec brutalité : « Le pouvoir politique est au bout du fusil. » Dans cette tradition, la violence n’est pas une dérive mais une condition de transformation. Elle devient l’instrument légitime d’un monde jugé injuste. Cette conception irrigue encore aujourd’hui certaines formes contemporaines de militantisme. Lorsqu’un ouvrage comme How to Blow Up a Pipeline soutient que le sabotage d’infrastructures peut être moralement justifié par l’urgence climatique, il reprend ce raisonnement : la destruction devient acceptable si elle sert une cause supérieure. On retrouve une logique similaire dans certains textes issus de la mouvance autonome ou insurrectionnelle. Le Comité invisible affirme ainsi que « l’insurrection est devenue une nécessité ». Dans cette perspective, la violence n’est pas seulement admise ; elle est présentée comme une étape inévitable de l’histoire. La pensée altermondialiste radicale, chez certains auteurs, reprend ce schéma d’un système intrinsèquement oppressif auquel seule une rupture pourrait répondre. Toni Negri, figure intellectuelle du mouvement autonome italien, décrivait déjà la conflictualité sociale comme moteur constitutif de la transformation politique. Ainsi se dessine une continuité doctrinale : la violence n’est pas une anomalie de l’extrême gauche, elle constitue l’un de ses langages historiques.

La moralisation contemporaine de la violence

Ce socle doctrinal se transforme aujourd’hui en justification morale concrète. Face au capitalisme, certains militants estiment légitime de s’attaquer à ses symboles matériels. Les destructions commises lors de manifestations par des groupes organisés s’inscrivent dans cette vision d’une violence présentée comme symbolique et réparatrice. La destruction ne serait plus un acte antisocial, mais une forme d’expression politique. Dans ce climat, les affrontements avec les forces de l’ordre sont souvent interprétés comme des réactions à la violence de l’État. Pourtant, les manifestations récentes ont montré l’usage d’engins incendiaires ou d’armes improvisées visant directement policiers et gendarmes. Derrière la rhétorique de l’affrontement symbolique, il existe une réalité concrète faite de blessés et d’une banalisation progressive de l’idée que l’on peut attaquer physiquement l’autorité publique. Ce glissement transforme l’État de droit en adversaire matériel. Le passage à la violence physique s’opère ensuite par la logique antifasciste contemporaine. Dans ce cadre, la violence est présentée comme défensive : frapper un fasciste serait empêcher un danger. La violence sert à protéger et en ce sens elle apporte le bien. La violence est alors morale. Cette logique repose sur deux difficultés majeures : d’abord l’évaluation du danger et la proportionnalité de la réponse, et ensuite celle de la définition du fascisme ressentie comme un danger. Historiquement, le fascisme se caractérisait par le rejet du pluralisme démocratique et la conquête du pouvoir par la force. Dans le débat militant actuel, la notion tend à s’élargir et peut être appliquée à des adversaires politiques, à des positions conservatrices ou à des identités supposées. Cette extension permet de transformer l’adversaire en menace et de justifier contre lui une violence présentée comme légitime. Le RN qui joue le jeu démocratique est-il fasciste ? Certains partis de gauche répondent par l’affirmative. Doit-on dans ce cadre reconnaître une victoire par les urnes ou faut-il réagir avec violence ? C’est une remise en cause de la démocratie et du peuple souverain. C’est aussi une menace pour l’État de droit.

L’institutionnalisation et la banalisation de la violence

La dynamique devient plus grave encore lorsqu’elle rencontre la sphère politique et médiatique. Le passage de figures issues de l’antifascisme militant vers la représentation parlementaire produit un effet symbolique puissant : ce qui relevait d’une radicalité de rue peut apparaître comme reconnu. La trajectoire de Raphaël Arnault, fondateur de la Jeune Garde et aujourd’hui député de La France insoumise, illustre cette translation. Le point philosophique n’est pas de contester l’élection, mais d’observer ce qu’elle signifie : une radicalité peut être perçue comme légitime dès lors qu’elle accède à la représentation nationale. Cette évolution s’inscrit dans un climat discursif conflictuel. Lorsque Jean-Luc Mélenchon déclare : « Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas », il ne donne pas un ordre violent, mais il installe une esthétique politique de l’affrontement. Dans ce registre, la conflictualité cesse d’être un accident pour devenir une valeur. La dernière étape de ce processus réside dans la manière dont la violence est traitée médiatiquement. Lorsqu’un acte violent est immédiatement contextualisé, relativisé ou expliqué par l’identité idéologique des protagonistes, la condamnation morale s’efface au profit de l’analyse. Ce déplacement introduit l’idée que certaines violences seraient politiquement compréhensibles. Or cette compréhension constitue déjà une forme de banalisation. L’étonnante complaisance de nombreux médias avec la violence au nom de l’antifascisme est étonnante. Ainsi, certains justifie la mort du jeune Quentin par le fait qu’il naviguerait dans la sphère nationaliste. Peu importe que ce jeune homme semblait non violent, qu’il ait été lynché de la pire des manière et qu’il ait été agressé : sa seule appartenance à une sphère classée par certains comme « fasciste » subodore qu’il représentait une menace et qu’en ce sens une réaction violente était légitime.

Une démocratie ne disparaît pas seulement lorsqu’on attaque ses institutions ; elle s’érode lorsque la brutalité s’installe dans le débat public comme un langage admissible. La mort de Quentin n’est pas un accident isolé. Elle s’inscrit dans une chaîne intellectuelle où la violence est d’abord pensée, puis justifiée, ensuite tolérée, avant de devenir un fait. Lorsqu’une société accepte que certains frappent au nom du Bien, elle découvre toujours trop tard que ce Bien prétendu a fini par tuer.