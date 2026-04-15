Pas de vacances pendant 25 ans : cet employé a cumulé 820 jours de congés non pris et vient de recevoir près de 450 000 euros d’indemnisation

Un salarié britannique a accumulé une somme exceptionnelle à cause de congés non pris sur un quart de siècle. Révélée par The Telegraph, cette affaire montre une gestion des ressources humaines pour le moins particulière chez Sabtina Ltd. Après 25 ans de service, Mossadek Ageli a été indemnisé à hauteur de 560 848 euros, mettant en lumière une situation de travail peu commune.

25 ans sans prendre de congés

Mossadek Ageli, gestionnaire immobilier, rejoint Sabtina Ltd en 1987. Il ne prend aucun congé pendant ses deux premières années. Entre 1988 et 1996, son employeur refuse environ 200 jours de congés. En 1996, son droit aux congés passe de 30 jours à 45 jours par an, une possibilité de mieux équilibrer vie pro et vie perso qu’il n’a pas pu exploiter. Malgré ce droit élargi, les circonstances l’empêchent de faire une pause, et il cumule 827 jours de congés non pris depuis 1998.

En tant que signataire unique de l’entreprise pendant plus de 20 ans, Ageli aurait techniquement pu valider et se verser lui-même ces indemnités. Pourtant, il a préféré tenir un registre et compter sur une indemnisation future éventuelle.

Son parcours chez Sabtina Ltd et les changements internes

Chez Sabtina Ltd, Ageli occupe des postes à responsabilité, notamment ceux de directeur général adjoint et de directeur commercial. La société, spécialisée dans la gestion immobilière, est détenue par des Libyens, et Ageli, avec son assistante personnelle, en étaient les deux seuls employés à temps plein. Un renouvellement du conseil d’administration en 2022 réduit son rôle, et deux ans plus tard il est licencié pour faute grave. Un tribunal britannique qualifie ensuite ce licenciement d’abusif.

Le jugement ordonne à Sabtina Ltd de verser 454 720 euros pour les congés non pris et 106 128 euros pour l’indemnité de licenciement, soit un total de 560 848 euros.