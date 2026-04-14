Les syndicats contre les salariés : le grand théâtre du 1er mai

Chaque année, le 1er mai revient avec sa liturgie bien réglée : des défilés, des slogans, quelques banderoles et beaucoup de discours sur la défense des travailleurs. Et chaque année aussi, les syndicats rappellent à quel point ils savent mieux que les salariés eux-mêmes ce qui est bon pour eux. L’affaire du travail le 1er mai en est une illustration presque parfaite.

La grande fête du travail… sauf si quelqu’un veut travailler

Le 1er mai est un moment magnifique. Les syndicats descendent dans la rue pour défendre les travailleurs, les pancartes fleurissent, les slogans résonnent et tout le monde parle de droits sociaux avec une gravité impressionnante. Mais il y a un détail assez cocasse dans cette grande célébration du travail : ce jour-là, il ne faut surtout pas travailler. Et surtout pas avoir l’idée extravagante de vouloir le faire volontairement. Car dans la vision syndicale du monde, la liberté de travailler le 1er mai représente un danger social majeur. Imaginez la scène : un salarié qui déciderait lui-même de travailler ce jour-là, éventuellement pour gagner davantage parce que la journée est majorée. On frôle l’effondrement du modèle social.

Le salarié, cet être qu’il faut protéger contre lui-même

Dans la doctrine syndicale traditionnelle, le salarié est un être fragile qu’il faut protéger en permanence. Bien sûr, il faut le protéger contre les employeurs. Mais il faut aussi, et peut-être surtout, le protéger contre lui-même. Car s’il était libre, il pourrait prendre des décisions imprudentes, par exemple travailler un jour férié pour améliorer ses revenus. Heureusement, les syndicats veillent. Leur mission consiste donc à empêcher les salariés de commettre ce genre d’erreur. On interdit le travail ce jour-là, pour leur bien, évidemment. C’est une forme de protection très avancée : empêcher quelqu’un de faire ce qu’il souhaite pour lui éviter de faire un mauvais choix.

Le syndicalisme version musée social

Il faut reconnaître aux syndicats français une qualité remarquable : leur fidélité à une vision du monde qui semble avoir été soigneusement conservée depuis les années 1970. Dans cet univers social un peu figé, le travail est uniforme, les rythmes de vie sont identiques pour tous et les salariés forment une masse homogène qu’il faut organiser de manière collective. Le problème est que la société réelle a légèrement évolué depuis cette époque. Les situations familiales se sont diversifiées, les horaires de travail sont devenus plus souples et beaucoup de salariés cherchent simplement à organiser leur temps de travail selon leurs contraintes personnelles. Certains préfèrent travailler certains jours fériés parce que ces heures sont mieux payées. D’autres le font parce que cela correspond mieux à leur vie familiale. Mais cette réalité moderne semble parfois avoir échappé aux gardiens du temple syndical.

Empêcher les salariés de gagner plus : une stratégie étonnante

La situation devient alors presque comique. Des salariés souhaitent travailler parce que la journée est majorée et qu’elle leur permettrait de gagner davantage. Des entreprises sont prêtes à les payer pour ces heures. Et au milieu de ce dispositif relativement simple surgit l’opposition syndicale pour expliquer que tout cela doit être interdit. Le résultat est assez spectaculaire : les salariés ne travaillent pas et ne gagnent pas davantage. Mission accomplie. Il faut reconnaître une certaine audace stratégique dans cette manière très particulière de défendre le pouvoir d’achat.

Le souvenir du dimanche qui dérange

Cette scène rappelle un épisode déjà assez révélateur : les débats autour du travail du dimanche dans certaines enseignes de la grande distribution. À l’époque, des salariés avaient manifesté non pas contre leur entreprise mais contre les syndicats, parce qu’ils voulaient continuer à travailler le dimanche. La raison était simple : les heures étaient mieux payées et l’organisation des horaires leur convenait mieux. La situation avait quelque chose d’assez surréaliste. Des syndicats expliquaient aux salariés qu’ils les défendaient, pendant que ces mêmes salariés demandaient simplement qu’on les laisse travailler.

Le paradoxe du 1er mai

Et c’est finalement tout le paradoxe de ce 1er mai. Dans la rue, on célèbre la défense des travailleurs. Mais dans le même temps, on combat l’idée qu’un salarié puisse décider librement de travailler s’il le souhaite. Les syndicats expliquent qu’ils protègent les salariés, tout en refusant qu’ils puissent choisir leur organisation de travail. Dans un monde où les individus cherchent de plus en plus de liberté pour organiser leur vie professionnelle et personnelle, cette position ressemble parfois à un vestige d’un autre siècle.

Le monde a changé

Car la réalité est assez simple : le monde du travail d’aujourd’hui n’est plus celui du siècle dernier. Les salariés veulent souvent davantage de flexibilité, davantage de choix et davantage de liberté dans l’organisation de leur travail. Et c’est peut-être cela qui dérange le plus certains syndicats. Car une liberté accordée aux salariés pose un problème évident : ils pourraient décider de l’utiliser. Et pour une organisation habituée à décider à leur place, c’est une perspective presque révolutionnaire.