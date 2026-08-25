L’aide carburant de 100 euros reconduite dans le budget 2027

Le gouvernement envisage de reconduire l’aide de 100 euros destinée aux travailleurs modestes grands rouleurs ainsi que le chèque énergie dans le budget 2027. Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, a annoncé lundi 24 août que l’exécutif travaille à la prolongation de ces dispositifs.

Prolongation de l’aide carburant : une réponse aux prix élevés

Les prix du carburant restent au-dessus de deux euros le litre. Pour y faire face, le gouvernement prépare la reconduction des aides pour les travailleurs modestes et les secteurs les plus touchés. Lundi 24 août, sur LCI, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, a annoncé que des mesures seraient maintenues pour les secteurs les plus dépendants du carburant, car cela impacte directement l’emploi et les salaires en France.

La ministre déléguée à l’Énergie a également souligné l’intention de prolonger le chèque énergie dans le projet de loi de finances pour 2027. En avril, près de 4,2 millions de Français à faibles revenus ont bénéficié d’une aide variant entre 150 et 277 euros. Elle a expliqué que ces aides ciblées sont cruciales dans un contexte de prix de l’énergie élevés, aidant ceux qui en ont le plus besoin pour continuer à travailler.

Critères d’éligibilité pour l’aide de 100 euros

L’aide de 100 euros vise les « grands rouleurs » modestes. Selon Auto-moto, cette somme équivaut à 20 centimes d’euros par litre pour une consommation moyenne sur six mois. Pour y accéder, les bénéficiaires doivent remplir plusieurs conditions : être domiciliés en France, avoir au moins 16 ans, être salariés ou indépendants, avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 880 euros, et parcourir plus de 15 kilomètres pour le travail ou 8 000 kilomètres par an. Les véhicules doivent être thermiques ou hybrides non rechargeables.

Outre les particuliers, les aides concernent les secteurs professionnels très dépendants du pétrole, notamment les pêcheurs, agriculteurs, transporteurs et BTP. En mai, le ministre Sébastien Lecornu avait déjà annoncé une prolongation des aides pour ces secteurs jusqu’à fin août, selon Le Dauphiné Libéré.

Un budget contraint pour des aides significatives

L’examen du projet de loi de finances pour 2027 s’annonce difficile. La reconduction du chèque énergie et des aides au carburant doit s’inscrire dans un budget où les dépenses publiques doivent être maîtrisées. Roland Lescure devra défendre ces mesures devant le Parlement, attentif aux équilibres financiers.

Les montants en jeu sont importants : avec 4,2 millions de bénéficiaires pour le chèque énergie, la facture pour l’État atteint des centaines de millions d’euros, auxquels s’ajoutent les aides sectorielles et l’indemnité de 100 euros pour les grands rouleurs. L’enveloppe totale pourrait approcher le milliard d’euros.

Le gouvernement devra justifier le choix d’aides ciblées plutôt qu’une baisse généralisée des taxes sur le carburant. Certains observateurs prônent une réduction de la TICPE, qui influence fortement le prix à la pompe. L’exécutif préfère une approche sélective, évitant qu’une baisse générale profite aussi aux ménages aisés et alourdisse les finances publiques.