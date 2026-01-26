Lait infantile contaminé : faut-il s’inquiéter pour son bébé ?

Plusieurs marques de lait infantile ont élargi leurs campagnes de rappel en France après l’identification d’un risque de contamination sur certains lots. Si les autorités sanitaires appliquent un principe de précaution strict, l’enchaînement des retraits interroge la solidité de la chaîne d’approvisionnement.

Lait infantile contaminé : la crise s’amplifie avec de nouveaux rappels

Les alertes sanitaires liées au lait infantile prennent une nouvelle dimension en France. Depuis la mi-janvier, plusieurs fabricants ont élargi leurs campagnes de rappel, après l’identification d’un risque de contamination sur certains lots destinés aux nourrissons. Si chaque entreprise évoque des volumes limités, l’accumulation des retraits et l’entrée de nouveaux acteurs dans le périmètre de vigilance donnent à cette crise une portée inédite.

Selon les informations publiées sur le site officiel Rappel Conso, des laits infantiles de premier et de deuxième âge, ainsi que des produits à usage nutritionnel spécifique, font l’objet de retraits successifs. En cause : un risque de présence de céréulide, une toxine produite par la bactérie Bacillus cereus, particulièrement dangereuse pour les nourrissons.

Une filière sous haute surveillance sanitaire

Le lait infantile figure parmi les produits alimentaires les plus strictement encadrés en Europe. Les normes de fabrication, de traçabilité et de contrôle y sont renforcées en raison de la vulnérabilité du public concerné. Pourtant, les rappels récents montrent que le risque zéro n’existe pas, y compris dans des chaînes de production réputées sûres.

La céréulide est connue pour sa résistance à la chaleur et pour les troubles graves qu’elle peut provoquer, notamment digestifs et neurologiques. Face à ce risque, les autorités sanitaires appliquent un principe de précaution strict : dès qu’un doute est identifié sur un ingrédient ou un lot, le retrait est déclenché, même en l’absence de contamination avérée sur le produit final.

Des groupes majeurs contraints d’élargir les retraits

Initialement, les premières alertes ont concerné des produits du groupe Nestlé, avant que d’autres industriels ne soient à leur tour touchés. Fin janvier, Danone a annoncé l’élargissement de ses rappels à plusieurs lots commercialisés en France et à l’étranger, notamment sous les marques Gallia et Blédilait.

Dans le même temps, le groupe Vitagermine, propriétaire de la marque Babybio, a procédé au rappel de plusieurs références de lait infantile biologique. Tous ces retraits seraient liés à un ingrédient commun utilisé dans la formulation de ces produits, suspecté d’avoir été contaminé en amont de la chaîne de fabrication.

Dans leurs communications, les industriels insistent sur leur coopération avec les autorités et sur le caractère volontaire des rappels. Ils rappellent également que les produits concernés ont été retirés des rayons dès l’identification du risque.

Hospitalisations et enquêtes : un contexte sensible

La situation est devenue plus sensible encore avec la révélation de plusieurs hospitalisations de nourrissons ayant consommé des laits ultérieurement rappelés. Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes afin de déterminer s’il existe un lien entre ces cas et les produits concernés.

Des décès de nourrissons ont également été signalés dans des dossiers distincts. À ce stade, les autorités judiciaires et sanitaires soulignent qu’aucun lien de causalité définitif n’a été établi. Les investigations se poursuivent, notamment par le biais d’analyses toxicologiques approfondies.

Un impact économique et réputationnel non négligeable

Pour les industriels du secteur, les conséquences dépassent le strict cadre sanitaire. Un rappel de lait infantile entraîne des coûts logistiques importants, la destruction de stocks, des indemnisations et une mobilisation accrue des services clients. À cela s’ajoute un risque réputationnel élevé, dans un marché où la confiance des parents est déterminante.

L’impact est également perceptible sur les marchés financiers. Après l’annonce de nouveaux rappels, l’action Danone a reculé de 2,5% d’après Zonebourse, illustrant les inquiétudes des investisseurs face à une crise susceptible de s’inscrire dans la durée.

À plus long terme, ces événements pourraient conduire à un renforcement des exigences réglementaires et à une révision des pratiques d’approvisionnement au sein de la filière.