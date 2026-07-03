Le ministre de l’Économie annonce une hausse du Livret A : pourquoi votre épargne pourrait vous rapporter bien plus dès août

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé une hausse prochaine du taux d’intérêt du Livret A. Elle doit entrer en vigueur le 1er août et concerne directement le pouvoir d’achat des épargnants, dont le rendement réel était jusqu’ici négatif.

Pourquoi cette hausse et à quoi s’attendre

Sur BFMTV et dans un entretien à La Provence, M. Lescure a précisé que la nouvelle évolution du taux du Livret A serait dévoilée à la mi-juillet. Il a assuré : « Nous sommes en train de finaliser les calculs. D’ici le 15 juillet, vous aurez un chiffre exact. » Le taux actuel de 1,5 %, en vigueur depuis février, reste inférieur à l’inflation, ce qui a réduit la rentabilité réelle pour les épargnants.

Le taux du Livret A évolue en fonction de l’inflation et des taux à court terme de la zone euro. Une formule de calcul reprend ces variables pour ajuster ce taux deux fois par an, en février et en août. L’inflation relevée en juin s’élève à 1,8 %, contre 2,4 % en mai.

Ce que ça change pour les épargnants

Pour les épargnants, cette revalorisation est un soulagement. Près de 58 millions de Français détiennent un Livret A, pour un encours de 444,6 milliards d’euros. En mai, ils ont pourtant retiré massivement de l’argent de leurs livrets : la décollecte a atteint 630 millions d’euros, du jamais-vu depuis mai 2009. « Ce sont de très bonnes nouvelles pour le pouvoir d’achat. L’épargne des Français va être mieux rémunérée », a indiqué M. Lescure.

La revalorisation attendue à 1,8 % ne règle qu’une partie du problème. La guerre au Moyen-Orient a fait flamber les prix de l’énergie, ce qui pèse sur l’inflation et, par ricochet, sur la rentabilité des produits d’épargne.

Qui suit la situation et quelles perspectives

Emmanuel Moulin, nouveau gouverneur de la Banque de France, et Philippe Crevel, directeur d’un centre de réflexion sur l’épargne, suivent cette évolution de près. Selon Philippe Crevel, « Avec la hausse des prix constatée depuis le mois de mars, le rendement du Livret A était devenu négatif, son taux étant inférieur à l’inflation. »

Les analystes surveillent aussi la croissance économique. Les prévisions économiques laissent entrevoir des ajustements à venir, qui pourraient amener les épargnants à revoir leurs stratégies. Les estimations de croissance pour 2026 se situent entre 0,5 et 0,9 %, avec des perspectives plus favorables au troisième trimestre.