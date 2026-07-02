Nouvelle génération, seniors : l’évolution des clients de banque privée

Un jeune cadre de la tech consulte ses placements sur son téléphone entre deux réunions. À l’autre bout du spectre, un client retraité retrouve son conseiller pour organiser sa succession. Ces deux trajectoires illustrent une mutation profonde de la banque privée, appréciée d’une clientèle croissante pour ses multiples services : gestion financière, fiscalité, transmission… Vous retrouverez ces prestations quel que soit votre âge, mais leur usage diffère.

Une génération qui pilote seule ses placements

Les cadres et entrepreneurs de la tech incarnent un nouveau profil de clientèle. Leur patrimoine se constitue souvent rapidement, avant quarante ans, porté par la réussite de startups ou des carrières accélérées. En général, cette génération arrive avec une allocation déjà esquissée sur une application ou un robo-advisor. Le rôle du banquier évolue : il valide une stratégie plutôt que de la construire entièrement.

En parallèle, les jeunes clients réclament une grille tarifaire lisible, ainsi que des critères extra-financiers précis. C’est ce qui explique l’essor des mandats ISR auprès de ce segment exigeant. Cette autonomie se retrouve aussi dans l’accès à la banque privée. Certains acteurs digitaux acceptent désormais un patrimoine dès 50 000 euros, ce qui ouvre la porte à des profils supplémentaires (1). Pour profiter de cette accessibilité, il suffit de savoir comment ouvrir un compte en banque privée.

Cette frange de la clientèle est aussi dotée d’un appétit pour le risque qui s’explique par un horizon de placement particulièrement long. Cette durée leur permet d’absorber l’illiquidité du private equity, bloquée 8 à 10 ans (voire plus), ou la volatilité des actifs numériques (2).

Une clientèle qui mise sur la stabilité

Le profil senior repose sur une autre logique. Le patrimoine s’est constitué sur plusieurs décennies, par la carrière ou l’héritage. La priorité devient la préservation du capital. L’assurance-vie en fonds euros et les produits structurés à capital garanti dominent les choix, au même titre que l’immobilier, valeur refuge traditionnelle.

La transmission devient alors centrale, grâce au pacte Dutreil, qui réduit de 75 % la fiscalité sur une entreprise familiale (3). Depuis février 2026, ce dispositif exige un engagement individuel de 4 à 6 ans, soit 8 ans avec l’engagement collectif. De plus, les frais liés à la succession en banque privée sont plafonnés. Cette clientèle reste pourtant ouverte au numérique. Elle suit ses comptes en ligne, sans renoncer à son conseiller dédié.

Comment accéder à une offre de banque privée ?

Une banque privée propose une palette de services, dont la gestion de portefeuille, l’ingénierie fiscale, le financement et l’accompagnement des dirigeants. Cela inclut également les comptes multidevises et l’accompagnement philanthropique. Pour les patrimoines les plus importants, le family office (structure dédiée à la gestion globale du patrimoine familial) complète parfois ce dispositif.

L’accès varie fortement selon l’établissement. Les seuils observés sur le marché vont de 100 000 euros chez certains acteurs digitaux à plusieurs millions ailleurs (4). La réglementation européenne impose un cadre strict depuis l’entrée en vigueur de la directive MIF 2.

Chaque portefeuille doit correspondre à un profil de risque précis (5). Testez d’abord l’interface et la disponibilité de votre conseiller, puis anticipez votre succession plusieurs années à l’avance. Deux logiques patrimoniales coexistent désormais au sein des mêmes établissements. Le conseil humain et les outils numériques se complètent, plutôt que de s’opposer. D’ailleurs, le taux de recommandation de ces établissements est passé de 63 % en 2024 à 83 % en 2025 (6). Votre choix dépendra surtout de vos priorités. Rapidité pour les uns, continuité pour les autres, la même exigence de confiance demeure.

Sources :

(1) https://obendy.com/article/banque-privee-entre-evolution-et-revolution

(2) https://www.etsa-patrimoine.com/articles/performance-du-private-equity-rendement-espere-risques-et-duree-dinvestissement

(3) https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-sa-fiscalite-et-ses-impots/loi-de-finances-2026-ce-qui-change-pour-les-entreprises

(4) https://www.ramify.fr/gestion-de-patrimoine/banque-privee-en-ligne

(5) https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/2020-06/etude-amf_regles-de-profilage-des-clients-et-dappariement-avec-les-produits_mai2020-version-publiable_0.pdf

(6) https://banque.meilleurtaux.com/banque-en-ligne/guide/banque-privee.html