L’environnement mobilise 2 Français sur 3 préoccupés par l’écologie

L’environnement devient un facteur clé d’engagement en France. Selon le Baromètre du pouvoir d’agir 2026 de Ticket for Change et Occurrence, près de deux tiers des Français préoccupés par l’écologie souhaitent ou agissent concrètement pour la cause. Ce chiffre témoigne d’une évolution profonde des comportements citoyens et redéfinit l’économie verte.

L’environnement : un catalyseur puissant

Les données montrent une transformation significative. En dix ans, le pourcentage de Français engagés dans des actions collectives est passé de 20% en 2016 à 39% en 2026. Parmi les préoccupations majeures (santé, sécurité, paix), l’environnement incite particulièrement à l’engagement.

L’enquête menée du 17 au 23 avril 2026 auprès de 1 501 personnes révèle que l’écologie motive fortement l’action, contrairement à d’autres sujets qui suscitent de l’inquiétude sans inciter à l’initiative. Bien que la santé soit la préoccupation majeure (64%), suivie de la sécurité (56%) et de la paix (53%), l’environnement se distingue par sa capacité à transformer l’inquiétude en action concrète.

Par ailleurs, l’importance accordée à l’emploi a chuté de 20 points entre 2016 et 2026, illustrant un recentrage des priorités vers les enjeux climatiques. Les crises successives ont ancré l’écologie au cœur des préoccupations quotidiennes, la faisant passer de simple sujet d’inquiétude à moteur d’action.

Passer de l’intention à l’action écologique

Le baromètre met en lumière le passage de l’envie à l’action concrète. Joséphine Bouchez, cofondatrice de Ticket for Change, souligne : « Il y a dix ans, on parlait de ‘gâchis de talents’ face à l’écart entre l’envie d’agir et l’action. Aujourd’hui, davantage de Français franchissent le pas, mais avoir envie d’agir ne suffit pas. »

Les formes d’engagement sont variées. Certains rejoignent des associations, d’autres lancent des projets locaux comme des jardins partagés ou des systèmes de compostage. Les moins de 28 ans sont particulièrement actifs : 51% ont déjà agi, contre 39% pour les plus âgés. Cette tranche d’âge montre aussi un intérêt pour l’entrepreneuriat social, 54% étant prêts à créer une structure de l’ESS, contre 27% des plus de 28 ans.

L’écologie stimule l’économie verte, créant des emplois et de nouveaux marchés. Ticket for Change a aidé plus de 180 000 personnes à transformer leurs idées en action, beaucoup portant sur l’environnement : agriculture biologique, recyclage, mobilité douce, rénovation énergétique, économie circulaire.

Les obstacles à la transition écologique

Malgré cette dynamique, des obstacles subsistent. Joséphine Bouchez précise : « Il faut se sentir capable, avoir le temps, être soutenu et savoir comment agir. Le baromètre montre un pouvoir d’agir existant, mais encore à libérer. »

Le manque de temps est le principal frein pour 42% des Français n’ayant pas encore agi. S’ajoutent le manque de confiance et les difficultés de financement. Les contraintes matérielles, l’absence de réseau et la méconnaissance des aides freinent ceux qui souhaitent agir.

Le baromètre identifie quatre profils d’engagement : les Engagés (28%), les Intentionnistes (13%), les Participants (14%) et les En retrait (45%). Les Intentionnistes, désireux d’agir mais freinés, représentent un potentiel important pour l’économie verte.

L’économie face à la mobilisation écologique

L’engagement environnemental redéfinit les équilibres économiques. Les entreprises traditionnelles adaptent leurs stratégies aux attentes écologiques des consommateurs et des salariés. Les jeunes diplômés privilégient les employeurs partageant leurs valeurs environnementales, incitant les recruteurs à ajuster leurs pratiques.

L’économie verte, autrefois sectorielle, devient un moteur de croissance. Les investissements en énergies renouvelables, rénovation thermique et agriculture durable créent des emplois locaux et répondent à une demande croissante. La société française explore de nouveaux modèles économiques alliant rentabilité et impact environnemental.

L’enjeu des prochaines années est de transformer cette mobilisation en changements systémiques. Les pouvoirs publics, financeurs et organisations doivent faciliter le passage à l’action par des formations, financements et simplifications administratives. Sans ces leviers, une partie du potentiel d’action restera inexploité malgré une volonté citoyenne manifeste.