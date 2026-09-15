Retards de paiement : la facturation électronique facilite la vie des entreprises

Les entreprises françaises ont réduit leurs délais de paiement à 12,3 jours en moyenne au premier semestre 2026, contre 14,1 jours un an plus tôt. La facturation électronique obligatoire depuis le 1er septembre et le durcissement des sanctions expliquent ce recul, malgré les retards persistants des grandes structures et des hôpitaux publics.

Les entreprises françaises ont amélioré leurs délais de paiement, avec un retard moyen de 12,3 jours en 2026, contre 14,1 jours un an auparavant. Cette réduction de 1,8 jour ramène la France sous la moyenne européenne de 13,1 jours, selon une étude d’Altares publiée en septembre 2026. Ce changement résulte principalement de l’introduction de la facturation électronique obligatoire pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire, ainsi que du durcissement des sanctions pour les mauvais payeurs.

Les chiffres de l’amélioration

Au premier semestre 2026, 49,7% des entreprises paient désormais leurs fournisseurs à l’échéance, contre 45,2% en 2025. De plus, les retards de plus de 30 jours ont diminué à 7,5%, contre plus de 9% l’année précédente. Thierry Millon, directeur des études chez Altares, indique que cette tendance s’est amorcée à l’été 2025 et s’est accélérée récemment, signalant un changement structurel dans les pratiques commerciales.

Les secteurs qui s’améliorent le plus

Le bâtiment se distingue avec seulement 8 jours de retard moyen, établissant un record national. Les TPE et PME sont les principales contributrices à cette amélioration grâce à leur ponctualité croissante. Cependant, des disparités régionales persistent : l’Île-de-France enregistre 19 jours de retard, tandis que les Pays de la Loire sont sous les 10 jours, illustrant des contextes économiques variés entre la capitale et les régions.

Les leviers de la transformation

Depuis le 1er septembre 2026, les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire doivent émettre et recevoir des factures électroniques, ce qui automatise le traitement et réduit les délais de transmission. Ce système permet une réception immédiate des factures par le service comptable du client, éliminant les délais postaux et les saisies manuelles. Les PME et TPE ont un délai supplémentaire pour adopter ce système, mais peuvent le faire volontairement dès à présent.

En parallèle, le Sénat a adopté en février 2026 une loi alourdissant les sanctions contre les retardataires chroniques, avec des amendes dissuasives pour les grandes structures. Thierry Millon souligne que la ponctualité des paiements est désormais perçue comme un enjeu de compétitivité et de confiance économique.

Les grandes entreprises et hôpitaux en difficulté

Les grandes entreprises de plus de 1 000 salariés accusent un retard moyen de 19,6 jours, près du double de la moyenne nationale, et les hôpitaux français dépassent 24 jours de retard. Ces retards s’expliquent par la complexité des circuits de validation et les contraintes budgétaires sévères dans le secteur hospitalier. Bien que la facturation électronique puisse améliorer cette situation, une réforme budgétaire reste nécessaire pour résoudre ces difficultés structurelles.

Vers une stabilisation durable

Thierry Millon insiste sur l’importance de pérenniser cette amélioration, bien que les retards restent supérieurs aux niveaux d’avant la crise sanitaire. L’extension de la facturation électronique aux PME et TPE devrait renforcer cette dynamique. Cependant, sans moyens budgétaires supplémentaires ou réorganisation des processus de paiement dans le secteur public, les hôpitaux et administrations risquent de continuer à impacter négativement les statistiques nationales. Le défi est de transformer ce progrès ponctuel en une norme structurelle partagée par tous les acteurs économiques.