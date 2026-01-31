Les banques ont-elles perdu le contrôle ? Ces paiements fantômes qui inquiètent les clients

Depuis mardi, des milliers de clients de plusieurs grandes banques en France voient apparaître des erreurs de paiement de façon inexplicable sur leurs comptes. Ces anomalies ont semé l’inquiétude : beaucoup scrutent leurs relevés pour repérer des débits inconnus qui plombent leur solde. Les établissements concernés (La Caisse d’Épargne, BoursoBank, la Banque Populaire et le Crédit Coopératif) assurent que l’incident sera réglé d’ici la fin de la semaine.

D’où vient le problème ?

Les banques expliquent que l’origine des erreurs se situe chez un autre établissement financier, qualifié par elles d’acteur bancaire ou « établissement confrère ». Concrètement, des double prélèvement ont été générés, parfois liés à des paiements en boutique, en restaurant, et à des transactions via la plateforme Vinted. Vinted a aussi reconnu des paiements en double et indique que les remboursements sont en cours.

Les lignes de paiement suspectes sont apparues depuis le 27 janvier 2026, ce qui a déclenché une vague de témoignages sur les réseaux sociaux. De nombreux clients rapportent des transactions qu’ils ne reconnaissent pas, ce qui augmente l’inquiétude sur le solde restant.

Ce que font les banques

Les établissements impliqués, tous rattachés au groupe BPCE (qui regroupe notamment La Caisse d’Épargne, la Banque Populaire et le Crédit Coopératif), ont rapidement pris des mesures pour corriger la situation. En partenariat avec l’établissement à l’origine de l’incident, elles ont lancé une régularisation automatique pour « garantir la remise en état des comptes ». BPCE a déclaré : « Nous mettons tout en œuvre pour annuler automatiquement les transactions concernées afin de garantir la remise en état des comptes de nos clients dans les plus brefs délais. » rapporte le magazine Marie France.

Les banques demandent aussi à leurs clients de ne pas déposer de contestation pour l’instant et d’attendre que toutes les annulations soient effectuées. Ce processus doit se dérouler sans frais ni pertes financières pour les clients. L’objectif annoncé est de sécuriser à nouveau les flux de paiement et de restaurer la confiance des clients.