Fraude bancaire : les adolescents sont de plus en plus exposés

Un parent sur trois affirme avoir déjà subi une fraude bancaire, selon une étude Bilendi réalisée pour Pixpay. Dans le même temps, les adolescents, de plus en plus autonomes dans leurs usages numériques, évoluent dans un environnement où phishing, vol de données personnelles et faux sites marchands se multiplient.

Les adolescents confrontés très tôt aux risques liés aux paiements numériques

Les fraudes bancaires ne concernent plus seulement les adultes déjà familiers des comptes courants, des cartes et des opérations en ligne. Elles touchent désormais un public bien plus jeune, qui découvre très tôt les achats sur Internet, les applications de paiement, les abonnements numériques et les sollicitations commerciales sur smartphone.

Le communiqué diffusé par Pixpay le 14 avril 2026 met en avant un constat préoccupant : 30% des parents d’adolescents interrogés déclarent avoir déjà été victimes d’une fraude bancaire. Pour l’entreprise, cette progression des arnaques s’explique par la multiplication des canaux utilisés par les fraudeurs, entre e-commerce, réseaux sociaux, appels téléphoniques frauduleux et outils de plus en plus sophistiqués.

Les adolescents se retrouvent en première ligne car ils évoluent dans un univers où l’acte de paiement est devenu presque invisible. Quelques clics suffisent pour commander, s’abonner ou transmettre une information. Cette facilité favorise l’autonomie, mais elle réduit aussi les moments de vérification. Or c’est précisément sur cette rapidité que reposent de nombreuses escroqueries.

Une page qui imite un site connu, un message présenté comme urgent, un faux compte sur une plateforme sociale ou un lien envoyé par SMS peuvent suffire à déclencher une erreur. Le risque n’est donc pas seulement bancaire au sens strict. Il commence souvent par un usage numérique banal, avant de déboucher sur un vol de données ou une opération frauduleuse.

Un manque d’éducation financière qui fragilise les jeunes utilisateurs

Le deuxième enseignement du communiqué tient à l’apprentissage encore insuffisant des bases financières. Selon l’étude Teenage Lab by Pixpay citée dans le document, 70% des adolescents disent ne jamais avoir reçu d’éducation financière à l’école.

Ce chiffre éclaire la vulnérabilité d’une génération très à l’aise avec les outils numériques, mais pas forcément formée à comprendre ce qu’elle fait lorsqu’elle paie, enregistre une carte, crée un compte client ou répond à une sollicitation paraissant officielle. Savoir utiliser une application ne signifie pas savoir repérer une tentative de phishing ou une usurpation d’identité.

Dans ce contexte, Pixpay insiste sur l’intérêt d’un apprentissage concret, adossé à des usages réels. Caroline Menager, CEO de Pixpay, explique : « Notre objectif est de rendre les adolescents plus autonomes, de leur apprendre à gérer leur argent et à développer les bons réflexes, dans un cadre sécurisé. » Elle ajoute : « Pour les protéger face aux fraudes, nous avons notamment lancé la fonctionnalité PaySure : elle permet aux adolescents et à leurs parents de signaler un marchand suspect. Si l’alerte est confirmée par nos équipes, le marchand est automatiquement bloqué. »

Derrière cette prise de parole d’entreprise, une tendance plus large se dessine : les familles doivent désormais transmettre à leurs enfants non seulement la valeur de l’argent, mais aussi les règles de prudence qui accompagnent les usages numériques.

Des réflexes simples à installer dans la vie quotidienne des familles

La prévention repose d’abord sur des habitudes simples. Le communiqué de Pixpay rappelle cinq réflexes essentiels : vérifier l’authenticité d’un site ou d’une adresse mail avant de partager une information, ne jamais communiquer ses codes ou identifiants, rester prudent sur les réseaux sociaux et les plateformes, éviter de cliquer machinalement sur un lien inattendu, et consulter régulièrement ses dépenses.

Ces recommandations visent les adolescents, mais elles concernent aussi les parents. Car la fraude n’épargne personne, et les usages familiaux sont souvent imbriqués : achats effectués pour un enfant, carte utilisée en ligne, compte associé à une application, messages reçus sur plusieurs appareils. Une seule erreur peut alors avoir des conséquences sur l’ensemble du foyer.

La progression de ces arnaques montre surtout que le sujet ne relève plus d’un simple rappel de prudence. Il s’impose comme un enjeu de consommation, d’éducation et de protection du quotidien. Plus les adolescents accèdent tôt aux outils de paiement, plus la transmission des bons réflexes doit commencer tôt elle aussi.