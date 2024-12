Les ventes d’armes mondiales atteignent des sommets

L’Europe peine à suivre le rythme dans une industrie en pleine effervescence. Alors que les ventes d’armes explosent à l’échelle mondiale, les entreprises européennes, freinées par des processus de production complexes et des contrats anciens, tardent à s’adapter aux nouvelles exigences du marché.

L’industrie de l’armement en constante évolution

Les 100 plus grandes entreprises d’armement ont généré des revenus cumulés de 632 milliards de dollars en 2023, selon le dernier rapport du Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Une augmentation de 4,2 % par rapport à 2022, marquée par une demande accrue dans un contexte de conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Si les États-Unis dominent toujours largement ce secteur, la croissance la plus impressionnante revient à l’entreprise russe Rostec, avec une hausse de 49,3 % en un an.

Le rapport du Sipri souligne une hausse généralisée des revenus dans toutes les régions du globe. Cette croissance est particulièrement marquée en Russie et au Moyen-Orient, où les entreprises d’armement ont su répondre rapidement à la demande. Lorenzo Scarazzato, chercheur au sein de l’institut, explique que cette dynamique se poursuivra probablement en 2024, soutenue par des campagnes de recrutement et des stratégies de production ajustées.

Cependant, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Aux États-Unis, les géants du secteur comme Lockheed Martin et RTX (anciennement Raytheon Technologies) affichent des baisses respectives de 1,6 % et 1,3 %, en raison de chaînes d’approvisionnement complexes. Nan Tian, directeur du programme sur les dépenses militaires du Sipri, précise que ces difficultés ont principalement affecté les secteurs de l’aéronautique et des missiles.

En Asie, les fabricants sud-coréens et japonais tirent leur épingle du jeu, avec des augmentations combinées de leurs revenus respectifs de 39 % et 35 %. Cette dynamique reflète un réarmement général en réponse aux tensions croissantes dans la région.

Un secteur façonné par les conflits

Contrairement à d’autres régions, l’Europe peine à s’adapter à la demande croissante. Les 27 plus grandes entreprises européennes (hors Russie) ont enregistré une hausse insignifiante de 0,2 % de leurs revenus, atteignant un total de 133 milliards de dollars en 2023. Cette faible progression s’explique par des contrats antérieurs encore en cours de réalisation, ainsi que par des délais de production plus longs pour les systèmes d’armes complexes.

Parmi ces entreprises européennes, cinq sont françaises : Thales, Naval Group, Safran, Dassault Aviation et le CEA. Leur présence dans le classement témoigne d’une expertise reconnue, mais leur capacité à réagir rapidement aux nouvelles commandes reste limitée.

Les tensions géopolitiques jouent un rôle central dans l’expansion de cette industrie. La guerre en Ukraine et le conflit à Gaza ont fortement stimulé les ventes d’armes dans les régions concernées. Au Moyen-Orient, les six entreprises du classement ont vu leurs revenus augmenter de 18 %, atteignant 19,6 milliards de dollars. En Israël, les trois principales entreprises ont réalisé un chiffre record de 13,6 milliards de dollars, tandis que les fabricants turcs ont enregistré une croissance de 24 %, portée par des exportations en hausse.