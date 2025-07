Lidl Outlet : jusqu’à -60 % sur les invendus non alimentaires

L’enseigne de hard discount Lidl lance un concept tout nouveau qui pourrait bien revoir la carte du commerce en France. Baptisé Lidl Outlet, ce magasin se consacre uniquement au déstockage non-alimentaire, permettant aux consommateurs d’acheter des produits de qualité à des prix décidément plus avantageux. Dans une période où la gestion des stocks et la réduction des déchets n’ont jamais été aussi importantes, Lidl Outlet se présente comme une solution réfléchie et responsable.

Un positionnement malin sur le marché

Lidl n’est plus à présenter avec ses offres imbattables sur un large choix de produits allant de l’alimentaire au textile, en passant par l’électroménager et les cosmétiques. Avec ses collections éphémères et éditions limitées, l’enseigne a souvent dû faire face à des ruptures de stock. Grâce aux magasins Lidl Outlet, l’entreprise peut maintenant mieux gérer ses invendus tout en continuant de ravir ses clients avec des produits qui rappellent ceux des grandes marques, un peu comme le discount chic de PrimaPrix.

Les premiers magasins pilotes ont ouvert à Saint-Pierre-du-Perray dans l’Essonne et à Buchelay dans les Yvelines. Ces établissements, lancés le vendredi 20 juin, occupent entre 500 et 700 m².

Une sélection variée à prix mini

Dans ces magasins, on trouve environ 500 articles, incluant des tronçonneuses Parkside sans fil à 35 euros, des machines à café à 3 euros, et des climatiseurs Parkside affichés à 50 euros au lieu de 200 euros. En plus de ces produits phares, les clients peuvent se retrouver avec des perceuses, des fours à micro-ondes ou encore des objets de décoration.

Les marques comme Parkside pour le bricolage, SilverCrest pour l’électroménager et la cuisine, Crivit pour le sport et Lupilu pour les jeux et jouets pour enfants tiennent une place de choix dans ces boutiques.

Un démarrage qui fait sensation

Dès l’ouverture, les magasins Lidl Outlet ont fait un carton. Selon les Éditions Dauvers, tous les climatiseurs Parkside ont été vendus en seulement 35 minutes dans le magasin de Saint-Pierre-du-Perray. Pour garder le vent en poupe, Lidl prévoit des arrivages hebdomadaires afin de renouveler régulièrement l’assortiment.

Visuellement, ces points de vente arborent un logo et une signalétique reprenant les couleurs habituelles de Lidl, ce qui permet de garder une identité forte tout en assurant une certaine continuité avec l’image bien établie de l’enseigne, tout en offrant une expérience client innovante.

Des perspectives d’avenir séduisantes

Fort du succès des premiers magasins, Lidl envisage déjà d’ouvrir d’autres points de vente de ce concept novateur dans différentes villes françaises. Comme l’indique leur communiqué de presse : « L’entreprise souhaite offrir une opportunité aux consommateurs de s’équiper avec des produits de qualité à des prix inédits ». Néanmoins, l’extension du concept dépendra des résultats observés sur ces sites pilotes.