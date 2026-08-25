Livret A à 1,7% : un rebond fragile après six mois de décollecte

Le Livret A affiche une collecte de 80 millions d’euros en juillet 2026, mettant fin à six mois de décollecte. Pourtant, ce rebond reste dérisoire face à la moyenne historique de 1,34 milliard pour ce mois. Décryptage des mécanismes de revalorisation et des vrais facteurs qui influencent l’épargne des Français au-delà du simple taux.

En août 2026, le Livret A a vu son taux passer à 1,7%. Si cette augmentation a pu réjouir certains, les chiffres de juillet montrent une situation plus nuancée : une collecte de 80 millions d’euros, bien loin de la moyenne historique de 1,34 milliard pour ce mois. Explorons ensemble les raisons pour lesquelles une simple hausse de taux ne suffit plus à convaincre les épargnants français.

Le fonctionnement du Livret A et sa revalorisation

Le Livret A est un produit d’épargne sans fiscalité, très populaire en France. Il offre une exonération totale d’impôts sur les intérêts et une disponibilité immédiate des fonds, avec un plafond de 22 950 euros. Son taux, révisé deux fois par an, est basé sur l’inflation et les taux interbancaires, garantissant un rendement minimum de 0,5%. En août 2026, le taux a été ajusté à 1,7% suite à une inflation accrue au premier semestre. Cela fait suite à une période de 24 mois où le taux était fixé à 3%, ce qui avait stimulé la collecte, avant une baisse à 1,5% début 2026 qui avait entraîné une décollecte importante.

Juillet 2026 : un rebond limité

En juillet 2026, le Livret A a enregistré une collecte positive de 80 millions d’euros, interrompant une série de décollectes sur six mois. Toutefois, ce montant est faible par rapport à la moyenne décennale de 1,34 milliard d’euros selon le Cercle de l’Épargne. Philippe Crevel, président du Cercle de l’Épargne, note que l’annonce de la hausse du taux n’a pas suffi à changer l’attractivité du Livret A. En juillet 2026, l’encours cumulé des Livrets A et LDDS était de 608,4 milliards d’euros, en baisse d’un milliard par rapport à l’année précédente, ce qui souligne une tendance des Français à se détourner de ces produits réglementés.

Au-delà des taux : d’autres facteurs influencent l’épargne

Le rendement du Livret A n’est pas le seul critère pour les épargnants. L’assurance vie, avec des rendements moyens d’environ 2,7% et certains fonds dépassant les 3%, attire de plus en plus. Cette situation accentue la segmentation de l’épargne entre produits réglementés en recul et produits de long terme en hausse. Par ailleurs, en juillet, le LDDS a continué sa décollecte avec 30 millions d’euros de sorties nettes, tout comme le Livret d’Épargne Populaire avec 90 millions d’euros. Ces retraits s’expliquent par des tensions sur le pouvoir d’achat, poussant les ménages à puiser dans leurs réserves malgré les taux en vigueur. Les solutions d’épargne digitale offrent aussi des options plus flexibles.

Le Livret A est-il le bon choix pour vous ?

Le Livret A reste un choix pertinent pour une épargne de précaution, couvrant trois à six mois de dépenses courantes, grâce à sa disponibilité et sa fiscalité nulle. Cependant, pour des projets de long terme, d’autres produits offrent de meilleurs rendements. À 1,7%, le Livret A peine à compenser l’inflation, érodant le pouvoir d’achat de l’épargne. Le Cercle de l’Épargne note une tendance vers une diversification accrue des placements. Le second semestre 2026 pourrait voir un impact des dépenses de la rentrée et des fêtes de fin d’année sur la collecte, ramenant le Livret A en territoire négatif. À terme, comprendre les mécanismes d’épargne permet d’optimiser ses choix financiers.