Canicule : 40°C attendus dans six régions, les urgentistes préviennent que « ce pic sera plus brutal que le précédent »

« La succession de quatre canicules en deux mois est totalement inédite depuis le début des relevés météo fiables en 1945 », avertit La Chaîne Météo. C’est dans ce contexte sans équivalent que la France s’apprête à traverser un nouvel épisode caniculaire à partir du mardi 28 juillet 2026, le quatrième de l’été.

La vague arrive portée par une masse d’air brûlante remontant via un puissant flux de sud-ouest. Dès le 28 juillet, les températures grimperont entre 34 et 37 °C sur une partie de l’Aquitaine et de l’Occitanie. Le lendemain, mercredi 29 juillet, la chaleur s’étendra aux trois quarts du territoire : la barre des 40 °C sera atteinte dans le sud-ouest et le centre, tandis que le bassin parisien et le nord-est dépasseront 35 °C. Dans certains secteurs, les maximales excéderont de plus de dix degrés les normales de saison.

Six régions sont particulièrement exposées : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Grand Est et Hauts-de-France. La Bretagne et la Normandie devraient résister, au moins jusqu’au jeudi 31 juillet.

Une accalmie brève avant un possible retour du four

L’épisode ne durera pas sans interruption. Une courte dégradation orageuse est attendue autour du 1er août, avant qu’une nouvelle pulsion d’air très chaud ne se profile dès la semaine du 3 août 2026. Les météorologues hésitent entre deux configurations pour ce second épisode : un dôme de chaleur, similaire aux précédents, ou une plume de chaleur, configuration plus dynamique. Dans les deux cas, le risque est jugé élevé.

Météo-France estime, dans son bulletin prévisionnel couvrant juillet, août et septembre 2026, que le scénario le plus probable pour les températures est un trimestre plus chaud que la normale sur l’Europe de l’ouest, dont la France hexagonale et la Corse.

La probabilité d’un trimestre plus chaud que les normales atteint 70 %, contre 20 % pour un trimestre conforme et 10 % pour un trimestre plus frais. Sur les précipitations, les trois scénarios se partagent à égalité parfaite : 33 % chacun, une incertitude que les prévisionnistes jugent particulièrement forte.

La chaleur devrait rester dominante jusqu’à la mi-août, avec des passages orageux susceptibles de réapparaître ensuite, sans garantie d’un retour à la normale.

Une sécheresse qui aggrave tout

Les conséquences de la canicule ne se limitent pas à l’inconfort thermique. La sécheresse en cours est qualifiée d’historique par les spécialistes, et chaque épisode de chaleur supplémentaire aggrave une situation déjà tendue sur les réserves d’eau. La santé publique, les incendies et la faune et flore, décrites comme particulièrement fragilisées, subissent des dommages que les experts estiment encore sous-évalués.

Ces prévisions trimestrielles ne visent pas à décrire le temps jour après jour, mais à orienter des décisions concrètes : gestion des barrages, adaptation des besoins énergétiques, pratiques agricoles. Elles s’appuient sur l’analyse du système climatique mondial, notamment la température des océans tropicaux et des phénomènes comme El Niño, et sont soutenues par le programme européen Copernicus. Leur fiabilité reste toutefois plus robuste sous les tropiques qu’en Europe.

Un record local illustre l’ampleur de l’été 2026 : 41 °C ont déjà été relevés à Narbonne au cours des semaines précédentes.