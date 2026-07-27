Pétrole : une baisse spectaculaire de 14 dollars en 48 heures grâce à la pause diplomatique

Entre le 22 et le 27 juillet 2026, les marchés pétroliers ont connu un retournement brutal. Le Brent, qui culminait à 102 dollars le baril la semaine précédente, a chuté à 88,02 dollars ce lundi matin avant l’ouverture des bourses européennes. En seulement 48 heures, les cours ont perdu plus de 5%, effaçant une partie de la flambée provoquée par l’escalade militaire entre Washington et Téhéran. Cette baisse intervient après l’annonce d’une pause mutuelle des opérations militaires dans le Golfe Persique, offrant un répit inattendu aux consommateurs et aux économies mondiales.

Qu’est-ce qui s’est passé entre le 22 et le 27 juillet 2026 ?

La timeline des événements : escalade puis déescalade

Depuis fin février 2026, le Golfe Persique est devenu le théâtre d’affrontements directs entre les États-Unis et l’Iran, déclenchés par une attaque américaine et israélienne. Pendant cinq mois, les tensions ont oscillé entre accalmies temporaires et regains d’hostilités. Début juillet, le Brent atteignait un creux à 71 dollars, signe d’une relative détente. Mais la mi-juillet a marqué une nouvelle escalade : les frappes américaines se sont intensifiées, l’Iran a riposté par des attaques contre des navires, et le trafic dans le Détroit d’Hormuz s’est effondré à des niveaux jamais vus depuis mai 2026.

Le vendredi 24 juillet, les cours ont commencé à reculer (3,9% pour le Brent, 3,1% pour le WTI), anticipant une possible désescalade. Le dimanche 26 juillet, la baisse s’est accélérée avec une chute de 4,9% pour le Brent et 5,6% pour le WTI. La raison ? Les États-Unis ont suspendu leur campagne de bombardement après que les conseillers du Président Trump ont averti que l’armée manquait de cibles viables et risquait d’épuiser ses stocks d’armes. En réponse, un haut responsable iranien a déclaré à Reuters : « La position de l’Iran reste ‘attaque pour attaque’ : si les attaques s’arrêtent, l’Iran cessera aussi ses opérations. Ce message a déjà été transmis aux États-Unis. »

Mike Waltz, ambassadeur américain auprès des Nations unies, a confirmé sur Fox News Sunday que la pause visait à « donner un peu d’espace à la diplomatie ». Le lundi 27 juillet au matin, le WTI s’affichait à 85,19 dollars, en recul par rapport aux sommets de la semaine précédente.

Les chiffres clés de la baisse pétrolière

Les données illustrent l’ampleur du revirement. Le Brent a perdu 14 dollars entre son pic à 102 dollars et son niveau actuel de 88,02 dollars, soit une baisse de 13,7% en quelques jours. Le WTI, qui avait dépassé 90 dollars, est redescendu à 85,19 dollars. Cette correction intervient après une hausse de 30 dollars depuis début juillet, période où le Brent stagnait autour de 71 dollars.

Pour les consommateurs américains, la baisse reste modeste : le prix moyen de l’essence atteignait 4,11 dollars le gallon le dimanche 26 juillet, en hausse de 0,21 dollar sur un mois selon l’AAA. En France, les tarifs à la pompe ont également grimpé, reflétant la volatilité des cours mondiaux. Mais si la pause diplomatique tient, ces prix pourraient se stabiliser, voire reculer dans les semaines à venir.

La baisse du pétrole : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Pour les consommateurs et l’inflation

La baisse des cours du pétrole constitue un soulagement pour les ménages et les entreprises. Une diminution de 14 dollars par baril peut se traduire, à terme, par une réduction de 10 à 15 centimes par litre à la pompe, selon les mécanismes de transmission des prix. Aux États-Unis, où l’essence à 4,11 dollars le gallon pèse sur le pouvoir d’achat, toute baisse est bienvenue à cent jours des élections de mi-mandat.

Sur le plan macroéconomique, la détente des prix énergétiques allège les pressions inflationnistes. La Réserve fédérale américaine, qui envisageait une probabilité de 36% de relever ses taux directeurs selon les données du CME Group, pourrait temporiser si les cours se stabilisent. Une inflation modérée permettrait d’éviter un resserrement monétaire brutal, favorable à la croissance économique. Pour autant, la volatilité reste élevée : les décisions du Moyen-Orient continuent de dicter les prix à la pompe, comme le rappelle l’exemple de TotalEnergies et de sa stratégie face aux fluctuations.