Adieu Delivery Hero : Uber pose 12,7 milliards sur la table et redessine la livraison de repas en Europe

Delivery Hero a annoncé, jeudi 16 juillet, avoir accepté une offre de rachat du géant américain Uber pour un montant de 12,7 milliards d’euros, rapporte Le Monde. L’opération, si elle est menée à terme, ferait d’Uber le propriétaire majoritaire de l’entreprise berlinoise, fondée en 2011.

Le prix proposé est fixé à 41,50 euros par action, soit une prime d’environ 34 % par rapport au cours moyen du titre sur les trois derniers mois. Uber n’est pas un inconnu dans le capital de Delivery Hero : il en était déjà le premier actionnaire, avec environ 36 % des parts détenues indirectement. Cette opération lui permettrait de passer la barre de la majorité.

La vente devrait être achevée au second semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires, notamment le feu vert du gendarme de la concurrence.

Promesse d’indépendance et investissement en Allemagne

Pour convaincre, Uber a formulé plusieurs engagements. Delivery Hero serait dirigée « de manière indépendante et exclusivement » par son directoire, et les employés seraient « protégés » pendant trois ans. Uber s’engage par ailleurs à investir 2 milliards d’euros en Allemagne jusqu’en 2031.

Niklas Östberg, directeur général et cofondateur de Delivery Hero, a salué l’opération dans un communiqué : « La plateforme mondiale de mobilité et de livraison d’Uber, ainsi que notre engagement commun en faveur de l’innovation, font de ce partenariat le bon choix pour capitaliser sur les atouts de Delivery Hero dans la livraison de repas locale et le « quick commerce ». »

Une dette à solder en parallèle

Le rachat s’accompagne d’un mouvement distinct, destiné à alléger le bilan de l’entreprise allemande. Delivery Hero va céder des activités dans 14 pays en Europe et en Amérique du Sud à SSW Partners, une société d’investissements basée à New York, pour 1,4 milliard d’euros. Une opération qui vise à éponger une partie de ses dettes.

Delivery Hero n’a en effet jamais été rentable depuis sa fondation, malgré une forte croissance, encore accélérée par la pandémie de Covid-19.

Les marchés ont accueilli la nouvelle avec scepticisme. Peu avant 10 heures à Paris, à la Bourse de Francfort, l’action Delivery Hero reculait de 1 %, à 37,80 euros, comme si les investisseurs doutaient encore de la conclusion effective de l’opération.