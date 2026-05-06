Selon un sondage de Yomoni : 75% des Français redoutent une nouvelle crise sociale

Un sondage réalisé par Yomoni, l’un des leaders français de la gestion de patrimoine en ligne, dévoile l’ampleur des inquiétudes qui traversent l’Hexagone. Cette étude, publiée le 4 mai 2026, révèle que trois quarts des Français redoutent l’émergence d’une crise majeure similaire au mouvement des Gilets jaunes si les prix à la pompe poursuivent leur envolée. Ces données témoignent d’une anxiété profonde qui transcende les préoccupations budgétaires pour questionner les fondements même de la cohésion nationale.

L’enquête dépeint une réalité économique troublante : 40% des personnes interrogées déclarent épargner moins depuis l’augmentation du coût du carburant, dont 8% ont été contraintes de suspendre totalement leurs efforts d’épargne. Cette érosion des capacités financières des ménages révèle une vulnérabilité temporelle alarmante, puisqu’un quart des Français ne résisteraient pas au-delà de deux mois face à une forte augmentation de l’essence sans entamer leurs réserves.

L’épargne sous pression : premier indicateur de la détresse économique

L’impact de la flambée des prix du carburant sur l’épargne constitue un révélateur particulièrement éloquent de la situation financière des ménages français. Près de quatre Français sur dix ont vu leur capacité d’épargne directement compromise, proportion qui illustre la précarité des équilibres budgétaires domestiques. Seul un cinquième de la population affirme demeurer épargné par cette tourmente, soulignant combien cette problématique concerne une écrasante majorité.

Cette investigation révèle également un phénomène de double adaptation : tandis que 31% des répondants épargnent moins qu’auparavant, 21% ont recomposé la structure de leurs placements. Confrontés à cette contrainte, les Français adoptent une stratégie de préservation hiérarchisée où les loisirs constituent le premier sacrifice consenti (18%), devançant le shopping (17%) et les déplacements automobiles (16%). L’épargne ne représente qu’une priorité d’ajustement pour 14% des sondés, témoignant d’un réflexe de protection de l’avenir encore vivace malgré les difficultés immédiates.

Seuil de résistance critique : quand 50 euros changent tout

L’analyse du sondage Yomoni révèle des seuils de tolérance particulièrement bas. Pour 36% des Français disposant encore d’une épargne, un surcoût carburant de 100 euros mensuels ou moins suffit à compromettre leur capacité d’accumulation. Ce chiffre illustre l’étroitesse des marges de manœuvre financières dont disposent les ménages, y compris ceux qui parviennent encore à constituer des réserves.

La temporalité de résistance s’avère tout aussi préoccupante : un quart des Français ne pourrait supporter que deux mois maximum une forte hausse de l’essence sans puiser dans son épargne, tandis que 11% avouent avoir déjà entamé cette ponction. À l’opposé, seuls 7% se déclarent capables de résister au-delà d’une année, révélant la faiblesse structurelle des matelas de sécurité financière d’une large partie de la population française.

Répercussions géopolitiques : le portefeuille avant les placements

L’étude de Yomoni éclaire également la hiérarchie des préoccupations françaises lors de crises internationales. Lorsqu’un conflit géopolitique éclate, la première angoisse des citoyens demeure budgétaire : 31% redoutent une hausse généralisée du coût de la vie, tandis que 28% appréhendent une nouvelle flambée des prix énergétiques. L’inquiétude pour l’épargne ou les placements n’arrive qu’en quatrième position (9%), révélant un ordre de priorité où les besoins immédiats l’emportent sur les considérations patrimoniales.

Cette hiérarchie des angoisses économiques confirme que l’essence est devenue, selon les mots de Tom Demaison, directeur de la communication de Yomoni, « le baromètre du pouvoir d’achat des Français ». Pour 25% des répondants, une hausse de l’essence révèle avant tout la vulnérabilité du pouvoir d’achat, tandis que 18% y décèlent le symptôme de la dépendance automobile française.

La menace d’une nouvelle explosion sociale

Le chiffre le plus saisissant de cette enquête concerne les perspectives de troubles sociaux : 75% des Français estiment que la poursuite de la hausse des prix de l’essence et la pression sur le pouvoir d’achat pourraient déclencher une nouvelle crise sociale majeure comparable au mouvement des Gilets jaunes. Parmi ces répondants, 32% en sont « tout à fait » convaincus, ne laissant que 22% d’optimistes pour écarter cette hypothèse.

Cette proportion massive de 75% constitue un signal d’alarme social que les données économiques de l’enquête documentent amplement. Elle reflète un climat de défiance profonde vis-à-vis de la capacité collective à absorber de nouveaux chocs économiques. Cette anxiété traduit une fragilité structurelle des équilibres sociaux français, dans un contexte où [les tensions politiques européennes](https://www.journaldeleconomie.fr/jordan-bardella-en-italie-une-victoire-du-rn-en-2027-serait-une-victoire-pour-toutes-les-nations-deurope-une-phrase-qui-divise-lopinion/) s’intensifient également.

Projections difficiles et moral financier en berne

L’impact psychologique de ces pressions économiques se mesure également dans la capacité de projection des Français. Selon le sondage, 27% avouent que la hausse du coût de la vie les empêche de se projeter à long terme, tandis que 11% reconnaissent que remplir leur réservoir passe désormais avant l’épargne. Ces chiffres révèlent un état de tension budgétaire qui raccourcit l’horizon temporel et réduit les marges de manœuvre stratégiques des ménages.

Face à cette situation, 14% des Français préfèrent néanmoins réduire d’autres dépenses pour continuer à épargner, témoignant d’une résistance comportementale réelle mais fragile. Cette posture d’adaptation révèle un réflexe de protection de l’avenir qui pourrait céder si la hausse s’installait durablement.

Les enseignements de cette enquête rejoignent les analyses récentes sur l’interdépendance économique mondiale et la fragilité de la mondialisation. Comme l’ont rappelé les épisodes du cargo Ever Given bloquant le canal de Suez ou les tensions sur les approvisionnements énergétiques, l’économie française demeure vulnérable aux chocs externes, particulièrement dans le domaine énergétique où la dépendance reste structurelle.

Les résultats de ce sondage Yomoni constituent ainsi un baromètre social préoccupant, révélant combien la stabilité économique française repose sur des équilibres précaires. L’enjeu pour les pouvoirs publics consiste désormais à prévenir l’enchaînement entre difficultés budgétaires individuelles et explosion sociale collective, scénario que trois quarts des Français jugent plausible selon cette enquête révélatrice.