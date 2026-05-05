Comment l’école autrichienne a inspiré la stratégie économique de Javier Milei

L’élection de Javier Milei à la présidence de l’Argentine a marqué une rupture idéologique majeure dans l’histoire économique contemporaine. Pour la première fois, un chef d’État revendique explicitement l’héritage intellectuel de l’école autrichienne d’économie. Dans La Révolution Milei – L’avènement d’un nouveau libéralisme, Michael Miguères montre comment les idées de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek ou Murray Rothbard ont directement inspiré la stratégie économique adoptée par le président argentin pour sortir le pays de la crise.

Une critique radicale de l’interventionnisme

L’un des piliers de l’école autrichienne est la critique de l’intervention de l’État dans l’économie. Pour les économistes autrichiens, les crises économiques sont souvent provoquées par l’intervention excessive des pouvoirs publics, notamment par la manipulation de la monnaie ou la distorsion des prix. Cette analyse se retrouve au cœur du diagnostic porté par Javier Milei sur l’économie argentine. Selon lui, la crise du pays est la conséquence directe de décennies de politiques interventionnistes, marquées par l’inflation chronique, l’expansion de l’État et la perte de confiance dans la monnaie nationale. Le livre souligne que Milei reprend explicitement les arguments développés par Ludwig von Mises dans sa critique du socialisme et du contrôle étatique de l’économie.

La lutte contre l’inflation par la discipline monétaire

L’école autrichienne insiste également sur le rôle central de la monnaie dans la stabilité économique. Les économistes autrichiens considèrent que l’inflation résulte principalement d’une création excessive de monnaie par les autorités publiques. Dans le cas argentin, cette analyse a conduit Javier Milei à faire de la lutte contre l’inflation l’objectif prioritaire de sa politique économique. Le président a ainsi proposé une réforme radicale du système monétaire, notamment à travers des projets de dollarisation de l’économie et la suppression de la banque centrale. Cette orientation s’inscrit directement dans la tradition autrichienne, qui défend une limitation stricte du pouvoir des autorités monétaires.

Le rôle central de l’entrepreneur

Un autre concept fondamental de l’école autrichienne concerne la place de l’entrepreneur dans l’économie. Des économistes comme Israel Kirzner ont montré que l’entrepreneur joue un rôle essentiel dans la découverte des opportunités économiques et l’allocation efficace des ressources. Dans la vision économique de Javier Milei, l’entrepreneur devient ainsi le moteur principal de la croissance et de la prospérité. L’objectif de la politique économique consiste donc à libérer les forces du marché en supprimant les obstacles bureaucratiques et réglementaires qui entravent l’initiative privée. Le livre souligne que cette vision se traduit concrètement par une politique de dérégulation et de réduction de l’État.

Une stratégie de rupture économique

Inspirée par ces principes, la stratégie économique de Javier Milei repose sur une approche de rupture plutôt que sur des réformes graduelles. L’objectif est de transformer rapidement les structures économiques du pays afin de restaurer la confiance des investisseurs et de stabiliser l’économie. Cette approche radicale correspond à l’idée, présente chez plusieurs économistes autrichiens, selon laquelle les crises économiques nécessitent parfois des transformations profondes des institutions économiques.

Une expérience politique inédite

L’expérience argentine constitue ainsi un cas unique dans l’histoire économique contemporaine. Pour la première fois, les principes de l’école autrichienne sont appliqués à grande échelle dans la conduite d’une politique publique. Pour Michael Miguères, dont l’ouvrage sortira le 9 avril, cette expérience pourrait avoir des implications bien au-delà de l’Argentine. Elle pose la question de la place que pourraient occuper à l’avenir les idées libérales radicales dans les politiques économiques nationales. Dans un contexte de remise en cause des modèles économiques traditionnels, la trajectoire de Javier Milei pourrait ainsi ouvrir un nouveau chapitre dans le débat mondial sur le rôle de l’État et du marché.