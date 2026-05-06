Beaucoup de serveurs ne le réalisent pas, mais la case 1PB sur votre déclaration 2026 peut exonérer tous vos pourboires d’impôt

Avec le lancement de la campagne de déclaration en ligne des revenus 2026 le 9 avril, il faut être attentif à la déclaration des pourboires pour les salariés. Ces sommes peuvent en effet être exonérées grâce à la case 1PB du formulaire. La mesure a été mise en place en 2022 et prolongée jusqu’en 2028, pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés en contact direct avec la clientèle.

Qui peut en profiter ?

Les salariés travaillant principalement dans l’hôtellerie, la restauration et la coiffure peuvent voir leurs pourboires perçus en 2025 exonérés d’impôt. Il est important pour ces salariés de bien cocher la case 1PB pour bénéficier de l’avantage, rappelle Capital. L’exonération n’est toutefois pas automatique et dépend de conditions précises.

D’abord, le salarié doit être en contact direct avec la clientèle, ce qui exclut les indépendants et freelances.

Ensuite, son salaire mensuel brut (hors pourboires) ne doit pas dépasser 1,6 fois le SMIC. En 2025, ce seuil était de 2 883 € ; il est d’environ 2 917 € en 2026, le SMIC brut étant approximativement de 1 820 €.

Sont concernés les pourboires laissés volontairement par les clients. Comme le rappelle Joris Leclercq : « Les pourboires sont en principe imposables, car ils constituent un complément de salaire. Mais il existe une exonération depuis 2022, prolongée jusqu’en 2028. » Attention : si un pourcentage est automatiquement ajouté à l’addition, ce n’est pas considéré comme un pourboire pour cette exonération, mais comme un complément de salaire classique.

Comment déclarer vos pourboires

Il faut déclarer tous les pourboires perçus, même s’ils sont exonérés. Remplir la case 1PB ne veut pas dire être imposé, comme l’explique encore Joris Leclercq : « Déclarer ne veut pas dire être imposé. » Cette déclaration reste importante car les montants sont intégrés au Revenu fiscal de référence (RFR), qui conditionne l’accès à certaines aides sociales et assure une transparence fiscale.

Sur la perception des pourboires, les paiements électroniques facilitent le suivi : la traçabilité des paiements par carte bancaire permet souvent un préremplissage sur le bulletin de salaire. En revanche, les pourboires en espèces demandent une estimation personnelle. Dans tous les cas, vérifiez attentivement votre bulletin de salaire ou, à défaut, demandez à votre employeur le montant exact à déclarer pour éviter tout contrôle fiscal.