Manger gratuitement : une nouvelle aide de 150 euros par mois bientôt accessible ?

La proposition de loi sur la Sécurité sociale de l’alimentation est aujourd’hui sur le devant de la scène à l’Assemblée nationale. Tirée par les députés écologistes, elle vise à transformer notre manière de nous alimenter en s’inspirant du système de santé. Dans une période marquée par l’inflation et une précarité qui se fait sentir un peu partout, ce projet pose la question du droit à l’alimentation et de comment le garantir pour tout le monde.

Un projet audacieux pour garantir le droit à bien manger

L’idée derrière la Sécurité sociale de l’alimentation, soutenue dès 2019 par plusieurs associations, propose d’instaurer un accès universel à une alimentation saine et durable. La proposition examinée le 20 février ne veut pas implanter d’emblée ce dispositif, mais vise à financer des expérimentations locales qui permettront de tester le concept. Il s’agit ici d’adapter le modèle de la santé pour l’alimentation en s’appuyant sur trois grands principes : l’universalité, un financement par cotisations sociales et un conventionnement des produits selon des critères bien définis (c’est-à-dire, des normes auxquelles les produits doivent répondre).

La carte proposée offrirait 150 euros par mois à chaque citoyen, utilisable pour acheter des aliments bénéfiques pour la santé dans des points de vente validés par voie démocratique. Ce modèle novateur espère contrer le phénomène de précarité alimentaire qui touche actuellement une personne sur six en France. Comme le souligne Charles Fournier joint par RMC Conso, « Aujourd’hui, les dépenses de santé sont faramineuses, on a un système alimentaire défaillant qui coûte très cher, donc il s’agirait de faire un transfert de dépenses déjà existantes ».

Les partisans mettent en avant un paquet d’avantages. En plus de combattre la précarité alimentaire, ce système pourrait encourager les Français à manger mieux, contribuant ainsi à réduire les frais liés à des maladies telles que l’obésité ou le diabète, qui coûtent respectivement 10,6 milliards et 8 milliards d’euros par an. Par ailleurs, le conventionnement permettrait aussi d’améliorer les revenus des agriculteurs locaux (un point souvent souligné dans les débats actuels).

Cependant, les détracteurs rappellent qu’il faudrait prévoir un coût d’environ 120 milliards d’euros, montant qui viendrait s’ajouter aux dépenses déjà très importantes de la Sécurité sociale pour 2025. Le mode de financement envisagé repose sur un mix de fonds publics, de contributions territoriales et de cotisations volontaires, ce qui fait naître de sérieuses interrogations sur la viabilité économique et l’acceptation par la population.

Des expériences locales qui donnent envie

À l’heure actuelle, environ quarante projets pilotes sont en cours un peu partout en France pour tester ce modèle. Par exemple, à Bordeaux, 150 étudiants bénéficient d’une aide sous forme de monnaie locale. À Montpellier, 400 personnes prennent part à une simulation dont le financement est partagé à parts égales entre cotisations et subventions. Dans le village de Cadenet, une initiative similaire a été lancée l’année dernière (c’est intéressant de voir comment chaque communauté adapte le projet à ses besoins).

Les premiers résultats montrent une nette amélioration de la variété alimentaire et un regain de dignité chez les participants. Dominique Nicolas fait remarquer toujours via RMC Conso que cette initiative pourrait nous permettre « de revenir aux fondamentaux » en impliquant les citoyens dans la gestion locale de leur propre sécurité sociale.